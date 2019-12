La piste de ski artificielle " Ice Mountain " à Comines, pour les skieurs d'un jour

Une piste artificielle de 210 mètres de long sur 30 mètres de large. Une piste pour les enfants et pour les débutants a également été conçue. Avec son épaisseur de neige permanente et ses températures glaciales, Ice Mountain vous initie aux joies de la montagne en pleine ville !

Le bâtiment de l'Ice Mountain est sans conteste une des signatures du paysage de Comines. L'Ice Mountain est un incontournable touristique dans la région qui attire énormément de visiteurs : 400 000 environ par an, c’est dire !

L’indoor skydiving : ce grand tunnel équipé d’une soufflerie pouvant atteindre les 300 km/h permet de ressentir les sensations d’une chute libre sans avoir besoin d’un avion. - © Tous droits réservés

Ice Mountain Adventure Park : véritable carte de visite de la commune de Comines !

La piste de ski principale est longue de 210 m et large de 30 m. Elle est doublée par une piste pour débutant longue de 85 m et large de 30 m elle aussi. Deux remontées mécaniques et un tapis roulant complètent l’équipement. 60 cm de vraie neige sont entretenus durant toute l’année. Un parking gratuit de 500 places accueille les skieurs d’un jour.

Pour les amateurs de sensations fortes avec le (un simulateur de chute libre, aussi appelé soufflerie ou tunnel).

Rue De Capelle, 16 à 7780 Comines

056/55.45.40

https://www.facebook.com/icemountainbelgium/

www.ice-mountain.com