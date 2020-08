Dans les Hautes Fagnes, à la découverte du Parc naturel Fagnes-Eifel

Avec ses 72.000 hectares, le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est l’un des plus vastes de Wallonie. Cette terre d’exception offre bien plus que les étendues de lande protégée, qui font sa réputation. La tourbière, autrefois exploitée, est un écosytème totalement préservé aujourd’hui . Ce milieu naturel est notamment entretenu par un troupeau de moutons, guidé par un berger original…

Les Hautes Fagnes constituent sans aucun doute un des paysages les plus originaux des Ardennes et de l’Eifel.

A moins d’une heure de Liège, avec ses 72.000 hectares, le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel est l’un des plus vastes de Wallonie.

Les forêts, les lacs de barrage (Gileppe), la flore et la faune sauvage, dont le célèbre tétras-lyre, qui a presque disparu malheureusement, complète une carte postale remarquable.

Ramener l’eau dans les tourbières et à éclaircir les landes pour éviter que la végétation ne se referme. - © Tous droits réservés

Les Hautes Fagnes, ce sont tout d’abord des tourbières, qui ont été asséchées au 19e siècle pour les besoins de l’agriculture. Cet assèchement a entraîné une détérioration des milieux et une diminution de la présence de certaines espèces animales et végétales. Aujourd’hui, ces tourbières font l’objet d’un vaste programme de réhabilitation, appelé LIFE. Il vise avant tout à ramener l’eau dans les tourbières et à éclaircir les landes pour éviter que la végétation ne se referme.

Jusqu’aux années 60, au 20e siècle, on récoltait la tourbe, utilisée comme combustible, du fait de la forte teneur en carbone de la tourbe sèche. " Chaque famille possédait sa fosse, suivant une concession délivrée à la commune.et brûlait 15.000 à 20.000 briquettes / an. ".

