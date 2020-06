Dans les entrailles du plus grand barrage de Belgique !

Visite du Barrage de la Plate Taille, le plus grand Barrage de Belgique - Les Ambassadeurs aux Lacs... Visite guidée au cœur du plus grand Barrage de Belgique et Skywalk, un panorama unique à 107m de haut. À cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur, 1800 ha dédiés à la nature et aux sports. Le Barrage de l'Eau d'Heure, le seul à pouvoir être visité de l'intérieur, vous propose de découvrir les origines et l'histoire du site grâce à une maquette géante. La visite se poursuit avec une promenade de 450 mètres dans les galeries du barrage, à 20 mètres sous terre. La visite guidée comprend le SkyWalk, un point de vue à 107 mètres de haut au-dessus du vide. Celui-ci vous offre un panorama époustouflant des lacs de la Plate Taille, de l'Eau d'Heure et de Falemprise.