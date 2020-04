Cuisinez avec vos enfants comme le chef Jean-Philippe Watteyne

Il y a bien une raison scientifique à cela ! En effet, saviez-vous qu’en tirant la langue, les sucs de l’oignon se jettent sur la première muqueuse accessible (la langue) ? Mettre la langue entre les yeux et l’oignon permet ainsi de limiter le contact avec les muqueuses de nos yeux et ainsi éviter de nous faire pleurer.

- Éplucher les carottes et couper-les en rondelle, couper les autres légumes et mettre le tout dans une casserole avec un petit peu de beurre.

Ingrédients:

250 g de sucre

300 g de chocolat

6 œufs entiers

250 g de beurre

50 g de farine

Les étapes:

- Dans un saladier mélanger les œufs et le sucre. Bien mélanger

- Casser le chocolat et le mettre dans une casserole avec du beurre, faire fondre

- Ajouter la chocolat au mélange œufs-sucre

- Ajouter la farine

- Mettre dans un plat allant au four

- Cuire à 180° pendant 10 minutes

Un peu d'histoire : le Moelleux au chocolat est le gâteau au chocolat de notre enfance. Celui sur lequel, on rajoute du sucre glace, smarties, bougies etc.

Comme son nom l’indique, il se distingue par une texture souple et légère. Contrairement à la recette du Fondant au chocolat, il y a dans un Moelleux au chocolat moins d’œufs, plus de farine et parfois de la poudre d’amande. Sa cuisson est aussi plus longue que le Mi-cuit au chocolat. Attention toutefois à ne pas le faire trop cuire, il pourrait devenir trop sec. La pâte doit encore légèrement coller à la pointe du couteau à la fin de la cuisson. Ne pas hésiter à rajouter quelques morceaux de pommes ou de poires pour renforcer son côté moelleux.