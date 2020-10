City trip à Gand avec les Ambassadeurs

Avec ses 70.000 étudiants, Gand possède aussi la plus grande population estudiantine de Belgique . Authentique, agréable et accessible, Gand est une ville à taille humaine, une destination idéale pour un week-end ou city trip.

Chef-lieu de la province de Flandre Orientale, capitale de l'ancien comté de Flandre, grande cité drapière et commerçante, puis ville natale de Charles Quint, Gand offre aujourd’hui un fascinant cocktail culturel caractérisé par une histoire riche, une culture florissante et une vie urbaine branchée.

À vélo, Armelle sera guidée par Evelyn Cruyt, de l’association de guides ViZit, qui lui a concocté une promenade à la découverte d’un autre visage de Gand, plus jeune et dynamique. Et avec Philippe Lefebvre, de Visit Gent, elle voguera sur La Lys et ses canaux.