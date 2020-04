Chaudfontaine : une destination pétillante qu'on rêve tous de retrouver !

"C'est un coin de verdure où chante une rivière… ". Si Rimbaud avait connu Chaudfontaine, il aurait sans nul doute employé ces mots pour évoquer le lieu.

Des espaces verts sur plus de la moitié du territoire, l’Ourthe et la Vesdre pour les arroser et donner à l’endroit charme et sérénit. On est à un jet de pierre de Liège, la bouillonnante voisine. Vaux sous Chèvremont, Chaudfontaine source, Embourg, Mehagne, Beaufays, Ninane : 6 villages, deux vallées, des sources thermales et une usine d’embouteillage qui l’ont rendue célèbre.