Balade gourmande à Olne. C'est du bon, c'est du Wallon !

Balade gourmande et verte à 0lne avec ses paysages vallonnés en Province de Liège. Le Pays de Herve regorge de fromages, charcuteries du terroir et de vin nature. Succombez à ces saveurs !

Saint-Hadelin : le fief et l'église - © Tous droits réservés

Aux pieds des premiers contreforts de l’Ardenne

Le Pays de Herve est situé entre la Vesdre et la Meuse, à l’est de notre pays, pas très loin de l’Allemagne, pas très loin des Pays-Bas non plus ! Une région reconnaissable entre mille avec ses douces collines, ses jolis vallons, et ses vergers remplis d’arbres fruitiers… C’est une région idéale pour la balade, le tourisme vert, et en cette période de confinement, cela vaut vraiment le coup d’être souligné, et c’est particulièrement vrai à Olne.

Nous sommes ici au sud du pays de Herve, aux pieds des premiers contreforts de l’Ardenne, dans une commune qui propose aux promeneurs toute une série de promenades balisées. Vous pourrez y admirer des fermes et châteaux, demeures des 17ème et 18ème siècles typiques de la renaissance mosane, églises et chapelles, croix anciennes et pierres de taille, ou même cet arbre à clous que vous trouverez au lieu-dit Le Fief, dans le joli hameau de Saint-Hadelin. La légende rapportant que ce tilleul plusieurs fois centenaire possède des vertus médicinales et matrimoniales… Il vaut le coup d’œil !