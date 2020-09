Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de l’Europe, mais Bruxelles, c’est aussi une ville verte par excellence. Savez-vous que les espaces non bâtis y occupent plus de 40 % du territoire ! Résultat, nous sommes ici dans la capitale la plus verte d’Europe. Et c’est cette dimension-là que nous avions envie de partager avec vous, à pied ou à vélo…

Armelle et Thomas Detry (Pro Vélo) - © Tous droits réservés Armelle enfourchera sa bicyclette tout autour de la Promenade verte, un circuit de 60 km à travers des paysages préservés : le domaine des silex et ses oiseaux, la vallée du Vuylbeek et ses fortifications, l’Abbaye du Rouge-Cloître, les jardins Van Buuren et l’art déco.

Guy Lemaire et Axel Demonty (Bruxelles Environnement) - © Tous droits réservés Guy Lemaire partira sur les traces de Léopold II, que ce soit dans le jardin du fleuriste, ancien domaine horticole situé à Laeken ou dans le cimetière d’Evere où il nous contera la petite histoire de personnages illustres comme la Castafiore ou la filleule de Napoléon.

Débardage à l’Abbaye du Rouge-Cloître - © Tous droits réservés

Un risotto…sans riz, mais garni de fleurs comestibles comme les soucis ou le fenouil - © Tous droits réservés Quant à notre chef Jean-Phlippe Watteyne, il nous proposera une cuisine végétarienne en plein champs, dans la fertile vallée de la Pede, à Anderlecht.

Jean-Phlippe Watteyne a cuisiné à la Ferme du Chaudron, en plein champs, dans la fertile vallée de la Pede, à Anderlecht. - © Tous droits réservés Urbaine Bruxelles ? Certes, mais cette capitale invite aussi à la balade, à la déconnexion, avec un maillage vert de plus en plus étendu et de mieux en mieux valorisé.

Bruxelles, la capitale la plus verte d'Europe ! - © Tous droits réservés Les Ambassadeurs – Bruxelles vert Ce samedi 05 septembre vers 13h35 sur La Une

