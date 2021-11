Bruxelles insolite: Les bonnes adresses

Un bunker sous la place royale, un musée de la médecine digne du docteur Frankenstein, un gin élaboré à Uccle par un descendant de vampire et le fromage le plus puissant de royaume. Bruxelles regorge de trésors cachés et de lieux insolites méconnus du public. A découvrir!

Musée de la Médecine Le musée de la Médecine de Bruxelles est un musée scientifique belge consacré à l'histoire de la médecine, situé à Bruxelles sur le campus de médecine de l'Université libre de Bruxelles. Il s’adresse à tous les passionnés, experts ou simples curieux de la médecine et de la pensée médicale dans l’art, l’histoire et la littérature, de l’Antiquité à nos jours. Adresse: Campus Erasme – Place Facultaire

Route de Lennik, 808

1070 Bruxelles

Belgique Réservation obligatoire soit au 02/555.34.31 soit par mail : brigitte.dhossche@erasme.ulb.ac.be Musée de la Médecine de Bruxelles

Un bunker insolite au cœur du parc royal Un endroit insolite beaucoup moins connu qui date de la deuxième guerre mondiale, construit en 1930. C'est un des lieux les plus inaccessibles de Bruxelles. Cet endroit était d'abord destiné à abriter les élus de la nation et la famille royale en cas d'attaque. Un couloir secret reliait directement la Chambre et le Sénat au bunker. Ses dédales ne sont pas accessibles au public et pourtant le bunker témoigne de l'histoire du siècle dernier. Néanmoins, vous pouvez vous balader dans le parc royal. Pour plus d'infos allez sur la page Facebook: Le bunker du parc royal

Le fromage de Bruxelles L'insolite c'est aussi des spécialités régionales qui vont au delà des gaufres et des spéculoos. Fromage peu connu et au goût très salé, le "fromage de Bruxelles" se trouve dans quelques fromageries de la capitale. certains amateurs préconisent de le tartiner sur du pain pour ensuite le plonger dans du café. Cela atténuerait le goût très fort de cette spécialité bruxelloise. . Voici quelques adresses pour le trouver: - Le fromageon Rue Vanderkindere 309 B-1180 Uccle Tél: 02 344 26 12 - La fruitiere Rue du vieux marché au charbon 99-103, 1000 Bruxelles Tél: 02 503 33 52 - Fromagerie Catherine Rue du Midi 23

1000 Bruxelles

Belgique Tél: 02 512 75 64

Des potirons pour faire du gin Prince, député belge et avocat reconnu, Stéphane de Lobkowicz se lance dans la production de gin à la citrouille ! Le Pumpgin Princesse Vampire est une entreprise familiale : le prince l’a conçu avec ses enfants, Léopold, Frédéric et Ariane, tous les quatre aidés par le maître-distillateur de la distillerie de Biercée. Ce gin d’une couleur ambrée est principalement parfumé de citrouilles que Stéphane de Lobkowicz fait pousser dans son jardin ! Ce gin tire son nom de l’une des célèbres ancêtres de la famille. La princesse Éléonore Élisabeth Amalia Magdalena, née en 1682 en royaume de Bohême était une princesse de la noblesse autrichienne, de la maison Lobkowicz et, par mariage, de la maison Schwarzenberg. Elle fut toute sa vie soupçonnée d’être vampire et elle aurait vraisemblablement inspiré Bram Stoker qui décrit dans son célèbre Dracula, une princesse des vampires, nommée Lénore ! Mais pour en revenir au XXIe siècle et au plaisir de déguster un gin 100% naturel et bruxellois, le Pumpgin titre 40°. Il est parfumé principalement de potirons donc mais aussi de baies de genièvre, d’oranges, de citrons et d’un mélange botanique secret, " comprenant notamment houblon, girofle, anis vert, hysope, fenouil; cumin, coriandre et carvi " Pour commander et plus d'infos sur: pumpkindrink

Pour d'autres visites insolites plus d'infos sur: Visibrussels

