Romantiques et gourmandes : les bonnes adresses à ne pas manquer à Bouillon, ville de légende

A Bouillon, nature rime avec histoire. On ne vous présente plus son magnifique château médiéval et l’Archéoscope Godefroid de Bouillon pour marcher dans les pas du Chevalier.

A NE PAS MANQUER :

Le Grand Raid Godefroy, un niveau d’organisation et de prestations comparables aux grands classiques du pays et à l’étranger ! - © Tous droits réservés

LA FÊTE DE LA CHASSE

Chaque année, en novembre, la localité accueille la fête de la chasse et une foire au gibier. Sonneurs de cors, chasseurs accompagnés de chiens forment un cortège en l’honneur de leur patron, Saint-Hubert.

LE GRAND RAID GODEFROID

Au mois de septembre, le weekend du Grand Raid Godefroy démarre en fanfare avec le parcours Rando VTT nocturne du vendredi soir qui emmènera les participants de manière insolite à la découverte des environs de Bouillon. Entre chemins roulants sur les hauteurs et sentiers plus étroits et techniques le long de la Semois, le plaisir sera assuré par l’ambiance particulière de la nuit. Des dénivelés extraordinaires, un niveau d’organisation et de prestations comparables aux grands classiques du pays et à l’étranger !

http://www.grandraidgodefroy.be/