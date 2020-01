Benoit Poelvoorde soutient Namur pour le titre de Meilleure Destination Européenne 2020

Les Ambassadeurs - Namur insolite (21/27) - 27/04/2019 Durant trois saisons, les Ambassadeurs ont été un duo de touristes qui découvrait une localité et ses terroirs. Aujourd'hui, l'émission change de prisme et met à l'honneur les locaux qui deviennent les Ambassadeurs. Armelle et ses experts, le chef Jean-Philippe Watteyne et le chroniqueur Guy Lemaire, continuent d'explorer les richesses du terroir. Pilotés par des passionnés, ambassadeurs de leur région, ils découvrent des pépites touristiques, culinaires et patrimoniales. Ils expérimentent et savourent la convivialité locale ! Pour ce premier numéro de la saison, ils nous emmènent à Namur pour une visite insolite de la capitale wallonne. Parmi les surprises que les Namurois ont réservées à Armelle : une balade en pousse-pousse jusqu'au musée de la Fraise de Wépion, une initiation au stand up paddle sur la Meuse, et la découverte de la Rue des Carmes et de ses commerces alternatifs. De son côté, Guy Lemaire nous montrera que le patrimoine de Namur est un véritable décor de cinéma et Jean-Philippe Watteyne partira à la cueillette de plantes sauvages comestibles aux alentours de la Citadelle.