Bastogne est prête pour le 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes

Du 13 au 16 décembre, la cité ardennaise, siège de la sanglante Bataille des Ardennes, va célébrer comme jamais cet anniversaire. Et remercier les derniers vétérans !

Plongez en 1944 et venez vivre une expérience inoubliable et poignante à Bastogne, dans le cadre des 75 ans de la Bataille des Ardennes, malheureusement l'un des combats les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale en Belgique.