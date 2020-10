Banneux Notre-Dame : tourisme et spiritualité

Le petit train Vicinal de Sprimont - les Ambassadeurs à Banneux (19/33) - 08/10/2019 Train Vicinal de Sprimont Témoin du passé ferroviaire industriel, le train vicinal de Sprimont offre aux visiteurs une chouette escapade dans le temps. Une bande de passionnés entretient et met en mouvement des locomotives, wagons d’autrefois sur une ligne d’1km200 depuis le village de Damré. Le train roule à 5 dates fixes /an et toute l’année sur réservation. Organisation d’anniversaires, d’événements.