Banneux Notre-Dame : le carnet d'adresses

Les Ambassadeurs - Banneux (19/33) - 05/10/2019 Le Sanctuaire de Banneux Notre-Dame est l'un des sites touristiques les plus visités de Wallonie ! Dès janvier 1933, les apparitions de la vierge à la jeune Mariette Becco suscitent l'engouement des pèlerins pour cette destination improbable. Aujourd'hui encore, la saison des pèlerinages d'été draine une foule venant des quatre coins du monde. Et à chacun son pèlerinage ! Armelle va partir sur les traces de ces visiteurs qui arrivaient jadis par le train et participera au grand pèlerinage annuel des Vietnamiens d'Europe. Guy Lemaire s'intéressera quant à lui à l'histoire des apparitions, au message de la vierge et à son impact international tandis que Jean-Philippe Watteyne partira à vélo à la rencontre de producteurs locaux de qualité dans cette belle région entre vallée de la Vesdre et vallée de l'Ourthe. Une occasion aussi de découvrir des points touristiques environnants comme Tancrémont, le Centre d'Interprétation de la Pierre de Sprimont ou le Train Vicinal de Damré.