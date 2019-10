Ballottine de courgette et chèvre frais, la recette du terroir de Beloeil © Tous droits réservés

LA RECETTE, ETAPE PAR ETAPE

Ballottine de courgette et chèvre frais de chez Jacquy Cange

Pour la tuile : 40 gr de farine, 140 cl d’eau, 140 cl d’huile crème à fouetter (40%), courgettes (jaune et verte) Sel, poivre et piment d’Espelette. Fromages de chèvre frais

Faire de très fines tranches (un bon millimètre) avec les courgettes; (avec une mandoline c’est plus simple).

Saler- les pour les faire dégorger afin de pouvoir les rouler. Laisser pauser une dizaine de minutes avant de les rincer.

La crème :

Mettre les petits fromages de chèvre frais et les arroser avec de la crème à 40 °/° . Bien assaisonner : sel, poivre, piment d’Espelette, du thym. Bien mélanger.

Façonnage des ballotines :

Prendre du film alimentaire, le mettre sur une planche et déposer une tranche de courgette jaune et une de verte , elle doivent se superposer légèrement . Déposer la farce de chèvre au milieu et faire rouler à la manière des sushis

Faire une tuile pour donner du croquant.

Mettre 140gr d’eau et 140 gr d’huile dans un fait tout et y incorporer 40gr de farine . Mélanger et saler légèrement. Faire cuire le mélange dans une poêle bien chaude jusqu’à ce qu’il dore .

Dressage :

Couper un tronçon de la ballottine (enlever le film) déposer sur une assiette ; garnir avec quelques fleurs de tagete et un peu de ciboulette.

Prendre un morceau de tuile et disposer de de chaque côté de la ballottine. Bon appétit.

4 images Jacquy Cange est artisan affineur de fromages depuis 30 ans. Il y a quelques mois, il a eu l’idée de créer un fromage à base de la bière « Car d’or » de la brasserie Saint-Feuillien. © Tous droits réservés

Fromagerie Jacquy Cange

" Mon métier, c’est regarder vivre un fromage et lui donner ce dont il a besoin, comme à une plante… "

Petite entreprise familiale, dont la renommée a dépassé les frontières de Beloeil, la Fromagerie Jacquy Cange est un véritable coup de cœur et franchement, vous ne regretterez pas la visite et surtout, vous retiendrez l’accueil gourmand et généreux !

Sélection de fromages. La base du travail d’un " affineur ". Jacquy parcourt la Belgique, la France et d’autres pays, afin de dénicher la petite ferme, le bon producteur qui pourra apporter un nouveau goût à son assortiment. Il compare souvent son plateau de fromages à une " palette de peintre " …

Maturation en cave. Dans 4 caves, l’affineur laisse reposer ses différents fromages, qui ont des besoins d’humidité, de ventilation et d’une température adaptée à leur pâte… les croûtes sont brossés, soignées, lavées, selon…

Créativité. Jacquy s’est spécialisé dans l’accord des fromages et des ingrédients solides et liquides, afin de réaliser des affinages créatifs, avec une touche personnelle…

Adresse :

46, rue des Meuniers

7973, Beloeil

http://www.jacquycange.be/

4 images C'est dans le cadre unique d'une ferme vieille de 300 ans à Aubechies que le chef de la taverne Saint-Géry propose une cuisine du terroir à base de produits locaux. Une agréable terrasse le long d'un étang vous accueille l'été. © Tous droits réservés

Taverne Saint-Géry

Situés à Aubechies, un des plus beaux villages de Wallonie, dans le parc des Plaines de l'Escaut, à côté de l’Archéosite, les merveilleux hôtes, Sophie et Christophe vous accueillent chaleureusement dans leur ancienne ferme typique...

Entre bières spéciales et petite restauration du terroir, un cadre original et historique vous permettra de passer quelques instants de dépaysement...

Jours et horaires d'ouverture :

- les vendredi soir à partir de 18h.

- Samedi soir à partir de 18h, sauf chaque 1er samedi du mois ouvert dès 12h en collaboration avec les Brasseries Dupont de Tourpes et Diole de Basècles, pour visite et dégustation…

- Dimanche toute la journée à partir de 10h pour les repas du midi et du soir

- La semaine, accueil des groupes à partir de 10 personnes avec choix de menus ou carte adaptée.

Adresse de la Taverne:

Place 2

7972 Aubechies Beloeil

Tel : 069/67.12.74

http://www.taverne-saint-gery.be/

En bonus, Christophe vous ouvrira volontiers la porte de l’église romane Saint-Géry, en face de la Taverne. Une belle église romane inachevée, ancienne abbatiale d'un monastère éphémère. Datée du 11e siècle, cette église romane est construite sur un ancien site gallo-romain.

4 images Créée en 2012, la brasserie des Carrières est, à ce jour, la plus jeune brasserie de Wallonie Picarde. © Tous droits réservés

Brasserie des Carrières

Le projet de la Brasserie des Carrières est né de la passion de 2 amis pour les produits du terroir, en particulier la bière, spécialité nationale reconnue sur le plan international.

En Juin 2000, à la sortie de l’école secondaire, désireux de mieux connaître les spécialités brassicoles belges, Julien Slabbinck et François Amorison décident d’entreprendre ensemble un périple à mobylette, avec pour objectif la visite des principales brasseries wallonnes.Dix ans plus tard, à la suite d’un parcours orienté dans le secteur brassicole pour Julien, et dans le secteur de l’industrie du bois pour François, les 2 amis entreprennent le projet de monter leur propre brasserie à Basècles.

L’objectif étant orienté sur la production d’une bière de terroir artisanale, brassée avec des PRODUITS NATURELS REGIONAUX. L’orge est cultivée par deux agriculteurs sur les terres du village à 1 km de la brasserie et est transformée en malt à la Malterie du Château. Le houblon provient en partie de plants de houblon cultivé sur les terres de la brasserie.

Le BOIS, PATRIMOINE HISTORIQUE DU SITE, sera utilisé pour la fabrication des bacs à la brasserie. Le choix s’est porté sur le peuplier, arbre du Hainaut. C’est en 2012, que la cheminée de la brasserie laissa pour la 1ère fois s’échapper une douce odeur de houblon…

Adresse :

62, rue de Condé

7971 Basècles Beloeil

http://www.diole.be/