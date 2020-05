Plus que jamais, c'est le moment de soutenir et de faire connaître les producteurs locaux. Marianne Périlleux, journaliste aux Ambassadeurs, vous propose de composer votre assiette "fine bouche" et printanière autour des légumes et fruits locaux. En consommant des produits de notre terroir, vous favorisez l’économie locale et contribuez ainsi à une juste rémunération des artisans et des producteurs de façon durable.

Composez votre assiette gourmande exclusivement autour de produits locaux : C'est du bon, c'est du Wallon ! - © Tous droits réservés Une salade folle aux saveurs des "Jardins bio Dim et Pat" Qui dit salade folle, dit maraîchage… On sait que les maraîchers sont légion en Wallonie, et plus que jamais, ils ont besoin du soutien des consommateurs pour traverser au mieux cette période … folle aussi, que nous connaissons. Cap sur le Hainaut, à Solre-Saint-Géry, sur la commune de Beaumont, à la Ferme du Pissenlit, pour y découvrir en pleine nature les Jardins bio de Dim et Pat (pour Dimitri et Patricia), soit une septantaine d’hectares dédiés à la production de légumes en serres et en pleine terre. Pour une salade folle, vous trouverez par exemple chez eux en ce moment des jeunes pousses de laitues, scaroles, mizuna, de la moutarde de Chine, des oignons ciboule, des fleurs de bourrache et de roquette. N’hésitez pas à leur rendre visite pour découvrir leur activité et les autres légumes mis en vente actuellement. Contact : https://lafermedupissenlit.wixsite.com/lesjardinsdedimetpat

La demande des consommateurs chez ce petit producteur a doublé, voire triplé, depuis le confinement - © Tous droits réservés Sur place, pas de paiements en espèces, les paiements se font aussi au préalable en ligne. - © Tous droits réservés Comment s'organisent les producteurs locaux depuis le début de la crise sanitaire ? L’organisation, c’est évidemment LA question qui les a le plus préoccupés ces derniers temps, car comment maintenir la vente dans le respect des consignes du Conseil National de sécurité, alors qu’avant, avant tout ça, il suffisait de se rendre à la ferme pour acheter son panier de légumes. Vous ne serez pas surprise, la solution est venue d’internet avec un système de vente en ligne et de commandes préalables. Sur place, quelques mesures aussi ont été prises, avec le respect de la distanciation sociale : une personne à la fois dans la petite boutique, et pas de paiements en espèces, les paiements se font aussi au préalable en ligne. Un dispositif qui leur a permis de garder leur clientèle, voire de l’augmenter, et ça, c’est une bonne nouvelle, la demande des consommateurs chez ce petit producteur a doublé, voire triplé, depuis le confinement, ce qui vient compenser la perte que la suppression des marchés où ils étaient présents quasiment chaque semaine a engendrée. Cette tendance à la hausse est elle généralisée chez d’autres producteurs locaux ? Marianne Périlleux : " Côté fruits et légumes en tout cas, cela m’a été confirmée aussi par un autre maraîcher en Province de Liège, Jardin d’Antan, à Hody, sur la commune d’Anthisnes, qui, lui, a même dû engager quatre personnes en plus, en l’occurrence de la main d’œuvre locale, via le système de " carte cueillette ". Des travailleurs saisonniers qui vont aider le producteur, Laurent Born, à récolter en ce moment les asperges vertes! Côté boutique, il a fallu s’adapter, respect des distances de sécurité, limitation du nombre de clients à l’intérieur du point de vente, port du masque pour le personnel. Le tout pour travailler sans stress et rassurer la clientèle. Bref, des nouvelles plutôt rassurantes de ce côté. "

La saison des asperges vertes "made in Pinchart" :-) - © Tous droits réservés Fraises, asperges vertes et chicons de saison On complète notre assiette gourmande par la note sucrée des fraises … Celles de Caroline et David Stiernet que vous trouverez dans la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve aux " Délices de Pinchart ". Les fraises, c’est vraiment l’une de leurs spécialités, avec les asperges vertes et les chicons de pleine terre en saison, en plus d’un comptoir de produits locaux. Depuis le début de la crise sanitaire, même constat : une très nette augmentation de la demande, avec aussi, beaucoup de nouveaux clients, ce qui a demandé quelques adaptations, comme la mise en place d’un système de Drive’In. Les commandes se font en ligne, mais les clients viennent les chercher sur place entre midi et 14 heures. Contact : https://www.lesfraisesdepinchart.be https://www.facebook.com/delicespinchart/

Le Camembert de Montignies existe ! Retour dans le Hainaut, à Montignies-sur-Roc, un des plus beaux villages de Wallonie, dans les Honnelles, à la Ferme Pype-Lievens où Ingrid et son mari proposent une gamme de produits laitiers de grande qualité depuis de nombreuses années. Ingrid qui confirme aussi une croissance de la demande, en particulier sur ses camemberts, eh oui,, mais aussi les yaourts, la crème fraîche, la glace, et qui a attiré mon attention sur la solidarité qu’elle constate entre producteurs, entre commerçants. Contact : https://www.facebook.com/fermepypelievens/ Le camembert de la Ferme Pype-Lievens à Montignies-sur-Roc - Les Ambassadeurs à Honnelles (26/35)... Ingrid et son mari Patrick, rejoints par un de leurs fils, Hervé, vont construire une nouvelle crémerie-fromagerie dans quelques mois. Cela fait 30 ans qu’ils ont acheté la ferme. Elle est fille de fermier, et lui aussi. Elevage de laitières Holstein. 85 vaches environ. 120 hectares de cultures. Cultures alimentaires destinées au bétail : froment, betteraves, chicorée, maïs, luzerne et lin. Fabrication de fromages, beurres, yaourts, glaces à partir du lait cru de la ferme. Spécialité : le Camembert de Montignies, depuis une dizaine d’années. Chaussée Brunehaut, 49 à 7387 Montignies-sur-Roc au 065 / 75 01 18 Vente à la ferme : la boutique est ouverte du lundi au vendredi de 8 à 13 heures, et de 16 à 19 heures ; le samedi, de 8 à 19 heures. ingrid.pype@gmail.com http://www.honnelles.be/vie-economique http://www.hainaut-terredegouts.be/producteur/ferme-pype/

La Brasserie de l’Abbaye des Rocs, première micro-brasserie de Belgique "Il y a dans cette crise beaucoup d’humanité." explique Ingrid. C’est d’ailleurs parce qu’elle est solidaire qu’elle parle de la situation nettement moins enviable de sa voisine à Montignies-sur-Roc : la Brasserie de l’Abbaye des Rocs, première micro-brasserie de Belgique qui, depuis la crise, avec la fermeture des bars et restaurants, et le blocage des exportations, notamment, vers la France et l’Italie, ne vend plus rien. " C’est une catastrophe ! Plus de 80% de pertes " confie Nathalie Eloir, la productrice ! La Brasserie de l'Abbaye des Rocs - Les Ambassadeurs à Honnelles (26/35) - 06/11/2017 Honnelles compte 10 villages dont celui de Montignies-sur-Roc, un des plus beaux villages de Wallonie depuis cette année avec sa belle place Fulgence Masson et sa réputation de village de céramistes et potiers. Pour Armelle, Guy Lemaire et Jean-Philippe Watteyne, l'occasion était trop belle d'y aller faire un tour ! Située au sud de Mons, au coeur du Parc Naturel des Hauts-Pays, les Honnelles ont tout pour séduire : on y découvre, entre autres, un paysage de bocages particulièrement bucoliques et champêtres. Ils ont d'ailleurs inspiré un grand poète belge, Emile Verhaeren, qui séjourna à Roisin de 1899 à 1914 : c'était pour lui un lieu de villégiature et il y invitait ses connaissances et amis, intellectuels de l'époque. C'est un duo père-fils, Pierre et Maxime, originaire de la région liégeoise, qui guidera la découverte de cette région, aujourd'hui encore marquée par la légende du brigand Moneuse, semant la terreur dans la région à la fin du 18ème siècle...

Et ce cas n’est pas isolé du côté des brasseries artisanales. Vous l’avez compris, les sons de cloche ne sont pas les mêmes partout côté producteurs : ceux qui disposaient déjà d’un point de vente in situ s’en sortent plutôt bien, voire mieux pour certains ; en revanche, pour les autres…, il faut inventer de nouveaux circuits de distribution. Alors, pour conclure le tout, et finir en beauté cette assiette gourmande, Marianne Périlleux vous propose de l’accompagner de l’une des bières de la Brasserie de l’Abbaye des Rocs, elles sont désormais disponibles sur leur tout nouveau site de vente en ligne ! Contact : https://www.abbayedesrocs.com/ https://www.facebook.com/abbayedesrocs/

