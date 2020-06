Succès garanti avec les enfants : un après-midi à la Ferme pédagogique de la Vallée

L'arche ...de Noé à Bousval. Centre de revalidation pour animaux exotiques et indigènes. - Les... L'ARCHE est née en 1988, c'est un centre d'hébergement et de revalidation pour animaux indigènes et exotiques. En 1989 le centre est reconnu comme SPA ( société protectrice des animaux ) par le C.N.P.A. ( conseil national pour la protection animale) ainsi que d'utilité public. Elle est la seule SPA en Belgique à recueillir des animaux exotiques. Pour certains animaux, l'Arche est un compromis entre une détention dans de mauvaises conditions et/ou illégales et une liberté devenue impossible.