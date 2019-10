Voyage dans le temps à Beloeil : d'un banquet gallo-romain aux lumières du "Versailles belge"

Le château de Beloeil - Les Ambassadeurs à Beloeil (22/33) - 21/10/2019 Le château de Beloeil est implanté depuis huit siècles au milieu de ses douves, en terre du Hainaut. La vaste demeure seigneuriale des princes de Ligne a d’abord été une forteresse médiévale mais au fil des siècles s’est transformée en château de plaisance. Propriété des Princes de Ligne depuis le XIVe siècle, le château s’élève au sein d’un vaste parc agrémenté de plusieurs bassins, formant un magnifique ensemble. Le mobilier est un échantillonnage des œuvres des meilleurs ébénistes français des 17e et 18e siècles. Les tableaux représentent la plupart des membres de la famille qui ont occupé ces lieux et retracent les hauts faits de leur existence. La très riche bibliothèque, quant à elle, contient 20.000 livres, de l’invention de l’imprimerie à nos jours. Le jardin à la française, alternance harmonieuse d'eau et de verdure, d'ombre et de lumière, s'étend sur 25 ha au travers duquel un petit train pourra vous emmener en balade. Le jardin est entretenu fidèlement dans le souci d’en respecter le dessin original qui date de 1664. Le Château de Beloeil et son parc constitue un des plus beaux ensembles de Belgique, découvrez-les vite ! En août, chaque année, un événement spectaculaire : Les Fééries de Beloeil ! Une création éblouissante dans les airs, sur les eaux et sous les étoiles, orchestrée par Luc Petit !