Avec les festivités carnavalesques annulées, quelles sont les alternatives ?

Le Carnaval de Binche en réalité augmentée et virtuelle (1) - Le Carnaval de Binche n’aura pas... Le centre d'interprétation inauguré en novembre 2018, à l'occasion du 15e anniversaire de la reconnaissance de Carnaval de Binche par l'Unesco, permet une approche par les sens. Voir les costumes et les masques. Entendre les musiques et les témoignages des acteurs. Toucher les tissus et les plumes. Humer quatre fragrances : la paille dont on bourre la bosse du Gille ; l'orange lancée dans la foule ; l’huître, dégustée le Mardi gras ; le mimosa, la fleur symbolisant le printemps. Le centre d’interprétation propose cette année deux nouvelles expériences développées par la société Victro Exhibition qui recourt aux nouvelles technologies. Clémence Mathieu, directrice du Musée du Carnaval à Binche, est au micro de Pascal Goffaux.