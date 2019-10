Nostalgie des excursions de notre enfance à la cascade de Coo et aux grottes de Remouchamps

Au fil de l'Amblève, entre Trois-Ponts et Remouchamps, la Vallée de l'Amblève recèle quelques pépites parmi les plus sauvages et les plus bucoliques du sud de la province de Liège.

Avec Armelle et Jean-Philippe Watteyne, vous apprécierez le charme de la balade du Ninglinspo, l'unique torrent de Belgique et vous voyagerez dans le temps et dans l’imaginaire aux Fonds de Quarreux. Nostalgie, quand tu nous tiens !