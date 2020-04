A l'intérieur du parc animalier Forestia en confinement à La Reid : 300 animaux à nourrir autrement !

Ce sont 300 bêtes dont il faut s’occuper ici , essentiellement des animaux de nos climats qui se baladent en semi-liberté : des loups, des lynx, des ours, des lamas aussi et puis aussi des cerfs.

Adrien Lafontaine, le directeur animalier du sit e : " Nous avons l’habitude de recevoir pas mal d’invendus en fruits et légumes et au début du confinement, cela nous semblait un peu délicat de faire des demandes en ce sens mais les choses sont rentrées dans l’ordre et nous bénéficions à nouveau de cet apport important pour nous ".

Barry et les 2 f femelles Nina et Winnie

L'agneau pascal version Forestia , avec le soigneur Antoine

Le présent (en confinement)..mais aussi préparer l'avenir

Jusqu’à présent, en période de congés scolaires, des animations sur les ours et les loups se tenaient quotidiennement , par groupes ; il va falloir repenser cette organisation et prévoir peut-être des activités en groupes plus restreints.

Du côté du parc , certaines mesures sont déjà à l’étude : le port de masques en plexiglas, la réorganisation de l’horeca, la limitation du nombre de visiteurs etc…

Forestia tente donc de se projeter dans l’avenir – le plus proche possible- et de voir de quelle manière le parc pourra ré-accueillir les visiteurs. Certainement pas de la même manière qu’hier.

Les habitudes du parc vont évoluer pour garantir au maximum la sécurité sanitaire.