La Cité des Ours, c'est en Belgique ! Andenne, 10 adresses pour les aventuriers et les gourmands

A mi-chemin entre Namur et Huy, Andenne, ville millénaire, plus connue sous le nom de "La cité des Ours". Avec Armelle, découverte du Château de Chérimont, reconnu internationalement pour son circuit off road (4x4 -quad). Guy Lemaire percera les secrets du monde perdu d’Andenne : ossements de créatures préhistoriques et d’hommes de Neandertal s’exhument à foison dans la grotte de Scladina. On l’avait perdu de nos écrans, on le retrouve ici à Andenne. Roger Laboureur est un enfant du pays. Et puisque l’ours est gourmand, Jean-Phi s’essayera à la pâtisserie du pays : le cougnou.

Où dormir ? Le Jardin de Meuse - © Tous droits réservés Le Jardin de Meuse Dans un cadre verdoyant en bord de Meuse à proximité des grands axes routiers (15km de Namur, 6 km d'Andenne, 35km de Liège, 68 km de Bruxelles) : superbe manoir rénové niché dans un parc arboré de plus d'un hectare avec ses arbres classés et sa grande terrasse orientée plein sud, terrain de tennis privatisé et sécurisé (murs d'enceinte). Logement à disposition dans 5 chambres à thème spacieuses finement décorées dont la plupart offrent une vue imprenable sur le parc ! Rue des Combattants, 81 - 5300 Sclayn Contact : GILSOUL Frederique (Mme) 0470/74.49.48 lejardindemeuse@gmail.com

A ne pas manquer Chaque année, le dimanche de Laetare, les Ours, mascottes d’Andenne, envahissent les rues de la cité mosane. - © Tous droits réservés Les Trairies La nuit de Noël, une tradition ancestrale qui veut que dans les boulangeries et cafés de la région andennaise, on joue une partie de cartes, les Trairies, qui a pour enjeu des cougnous. et aussi Le Carnaval des Ours Chaque année, le dimanche de Laetare, les Ours, mascottes d’Andenne, envahissent les rues de la cité mosane. Le cortège est composé d’une trentaine de chars et inonde le public de confettis, bonbons, cotillons et gadgets en tout genre. Le tout rehaussé par la présence de groupes carnavalesques locaux et de sociétés musicales belges et étrangères. Les festivités se clôturent en fin d’après-midi sur la Place des Tilleuls, avec le rondeau final. Depuis le balcon de l’Hôtel de Ville, le Roi et la Reine du Carnaval lancent à la foule impatiente les oursons-souvenir qui garantissent " bonheur et chance toute l’année ". Contact : Carnaval des Ours (asbl) 085/84 46 34 et elce1954@hotmail.com

Les Contacts touristiques 10 adresses pour une excursion touristique sympa en famille à Andenne - © Tous droits réservés Office du Tourisme de la Ville d'Andenne Promenades des Ours, 33 - 5300 Andenne Téléphone : +32(0)85/84.96.40 https://www.andennetourisme.be/ https://www.facebook.com/OfficeduTourismeAndenne

Accès Par la Route Autoroute E42 (Mons-Charleroi-Namur-Liege): Sortie 9 (Andenne) ou sortie 10 (Hingeon)

Autoroute E411(Bruxelles-Namur-Luxembourg): Sortie 15 Andenne-Jambes, suivre la N90 direction Andenne, Huy En Train Gare d’Andenne-Seilles En Bus •TEC ligne 12-Namur-Huy •TEC ligne 13-Andenne-Seilles-Ciney •TEC ligne 19-Andenne-Forville •TEC ligne 37S-Andenne-Namêche-Ville-en-Warêt •TEC ligne 38-Andenne-Vezin-Marche-les-Dames-Namêche •TEC ligne 42-Namur-Faulx-Andenne-Seilles •TEC ligne 42S-Andenne-Maizeret •TEC ligne 105-région d’Andenne, Gesves et Ohey transport à mobilité réduite A vélo Ravel 1 Est entre Huy et Namur