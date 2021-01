A Manhay, la recette de pâtes à la chair de merguez d'agneau avec Jean-Philippe Watteyne !

A Manhay, Jean-Philippe Watteyne propose à Annick et Nicolas, les propriétaires de la maison d'hôtes "les Oiseaux de Passage", de déguster ses pâtes à la chair de merguez d'agneau d'agneau, poêlée de champignons des bois.

Pâtes à la chair de merguez et poêlée de champignons des bois - Manhay (17/22) - 18/01/2021 Cette semaine Jean-phi vous met l'eau à bouche avec des pâtes à la chair de merguez. Pour rappeler une touche italienne, il y a ajouté du fenouil.

La recette

Pâtes sans gluten à la chair de merguez d'agneau, poêlée de champignons des bois Ingrédients : Chair à merguez

Champignons

Fenouil

Huile d’olive et de cameline

Pâtes sans gluten Epices : fenouil

livèche

sarriette

fenugrec

Préparation : Enlever la queue des champignons, les frotter avec un pinceau s’il y a de la terre dessus (ne pas les tremper dans l’eau, ils absorberaient trop d’eau) .

Couper les champignons en petits morceaux et bien les saisir. Les assaisonner après sinon le sel leurs fera perdre leur jus .

Ajouter la chair à merguez en petites boulettes et le fenouil couper en morceaux. Défaire la chair à merguez pour en faire des petits morceaux et qu’elle enrobe bien les pâtes.

Saupoudrer du mélange d’épices élaboré par La Pensée Sauvage : fenouil, livèche, sarriette, fenugrec. Ajouter l’huile de cameline(attention, elle ne doit pas cuire)

Ajouter les pâtes (déjà cuites) , mélanger puis passer au dressage.

Décorer avec des fleurs de bourrache et des feuilles de fenouil

Les adresses gourmandes et les produits du terroir

Le comptoir de Sophie Avec cette nouvelle épicerie de proximité, le comptoir de Sophie aura à cœur de vous faire découvrir son éventail de produits locaux afin de favoriser les circuits courts. Le comptoir de Sophie

Sophie Derenne - 0478 56 46 97

Rue des Armées Américaines 6/3 - Manhay www.facebook.com/ComptoirdeSophie

La Pensée Sauvage Production et cueillette de plantes aromatiques et médicinales en Ardenne Passionnée depuis longtemps par les soins naturels et les plantes médicinales, Pauline a décidé d'en faire son activité principale après avoir été diplômée en Herboristerie à l'IFAPME et avoir suivi plusieurs formations (Aromathérapie et olfactologie, Interprète Nature et Environnement, ...) et stages en Belgique et en France. Un changement de vie professionnelle s'est offert à elle et c'est aujourd'hui au côté de son compagnon, maraîcher, qu’elle cultive ses plantes et confectionne ses mélanges. La Pensée Sauvage

Pauline Lesire - 0474 56 95 63

Route de la Bofa 8 – 6960 Oster

pauline.lesire@gmail.com

www.lapenseesauvage.net

Brasserie d'Oster En 2014, Eric et Christelle ont transformé une ancienne fermette en micro-brasserie et y produisent des bières refermentées en bouteille, sans artifice, dans le respect des ingrédients. Une taverne vous permet de découvrir nos bières. L’espace taverne vous accueille pour une dégustation des bières ou d'un soft au coin du feu. Des produits régionaux sont disponibles. Ouvert Jeu, Ven, Sam de 14h à 18h. Brasserie d'Oster

Rue de la Clisore 1 - 6960 Oster (Manhay)

+32 (0) 471 85 97 03

https://brasserieoster.be

Agneau d’Arnaud Chausteur Production traditionnelle d’agneaux d’élevage et de boucherie à Manhay. Arnaud, vétérinaire, élève des moutons Suffolk et Texel français. Ce sont des races de conformation viandeuse, caractérisées par des agneaux qui naissent au printemps et qui grandissent dans les prés ! Il propose des colis de viande d'agneau issus de sa production. Son élevage est exclusivement issu de l'agriculture biologique. Il prend un soin tout particulier à produire de la façon la plus traditionnelle et la plus naturelle possible, tout en veillant au bien-être de ses moutons. La qualité de la viande en est directement ressentie ! Arnaud Chausteur

0474 47 05 61

www.lagneaudesfreres.be

info@lagneaudesfreres.be

La Ferme Artistique du moulin d'Odeigne Le moulin d'Odeigne est un moulin à eau qui moud de la farine sur meules de pierre depuis plus de 500 ans. Ses propriétaires, Odon et Ghislaine, le meunier et sa femme, ont pris leur retraite. Pour continuer à faire tourner le moulin, Fanny DUMONT (la meunière) et Axel COLIN (le boulanger) ont créé une Fondation privée " LA FERME ARTISTIQUE ", qui cherche à relier l'artisanal, l'agricole et l'artistique. Fanny, trapéziste, propose aussi des cours de trapèze volant pour adultes et des stages pour enfants. Le moulin est ouvert : mercredi de 10h à 18h, jeudi de 10h à 18h, samedi de 10h à 15h.

La Ferme Artistique du moulin d'Odeigne

Rue du Moulin d’Odeigne 1 - 6960 MANHAY

086 45 50 35

www.moulin-odeigne.be

www.lafermeartistique.be



Moulin de Lafosse Le moulin de Lafosse est ouvert tous les vendredis de 9 à 17h. Plusieurs fois démoli et reconstruit, le moulin actuel date de 1925. Dans l’objectif de lui redonner vie et beauté, l’asbl Aisnagué a remis la roue en état en 2016 et y produit à nouveau de la farine et l’huile. Moulin de Lafosse

Olivier Meessen - 0486 91 90 21

Moulin de Lafosse 1 - 6960 Manhay

www.moulindelafosse.be

