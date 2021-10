À la découverte des collections insolites : le musée de la route

Les Ambassadeurs vous proposent une série d’articles sur les collections insolites.

4 images Musée de la Route © Tous droits réservés

Pour cette première escale, direction Mons et plus précisément au Musée de la Route. Ce musée a ouvert ses portes en 1985. À l’intérieur vous pourrez y découvrir une multitude d’engins de génie civil des années 1950. Mais la pièce maîtresse de la collection est bien plus vieille. Il s’agit d’un rouleau compresseur à vapeur de 1899 et toujours en état de marche, encore faut-il trouver la bonne personne pour le faire fonctionner. La plupart des machines exposées sont des collections familiales données au musée pour éviter la casse. D’autres modèles d’exceptions ont été achetés pour agrandir la collection.

4 images Rouleau compresseur datant de 1899 © Musée de la route

Accessoires routiers

En plus de cette impressionnante collection de machines, on retrouve aussi de panneaux routiers depuis les années 1920. À cette époque, les panneaux étaient sponsorisés par le Royal automobile club, une association d’automobilistes fondée en 1896. À travers cette collection de panneaux, on peut voir l’évolution des moyens de transport (voitures, vélos…). Le musée abrite également bornes indicatrices, pompes à essences et divers accessoires de voiries.

4 images Panneau vintage © Musée de la route

Le musée

En plus de la beauté des collections, il faut aussi admirer la beauté de lieu. Le musée est installé dans les anciennes casernes casematées de la Place Nervienne à Mons, construites de 1816 à 1826. Se rendre sur place permet donc aussi de découvrir un lieu d’exception, chargé d’histoire.

La route, une passion dévorante

Si ce musée a vu le jour, c’est surtout grâce à la passion du conservateur Bruno Van Mol. Tout ce qui concerne la route l’a toujours intéressé. Il a d’ailleurs commencé à collectionner les jouets en rapport avec la route avant de collectionner les engins en tant que tel. Bruno a toujours trouvé ces machines belles et n’envisageait pas que certaines pouvaient finir à la casse.

4 images Panneau utilisé pendant l'Expo 58 © Tous droits réservés

Adresse

Le musée se situe à Mons au Casemates 3,4 et 5 Place Nervienne. Il est ouvert le premier dimanche de chaque mois d’avril à octobre de 10h30 à 12h30 ou sur rendez-vous au 0496/893.311 ou au 0474/951.946. Et, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site http://www.museedelaroute.be/.