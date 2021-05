7 idées de promenades sous terre à Namur et Bruxelles

19 images A la découverte des grands souterrains de la Citadelle de Namur © Tous droits réservés © Tous droits réservés

Vous rêvez d’ambiances mystérieuses et ténébreuses ? Les Ambassadeurs vous proposent 7 idées de balades insolites (et instructives) sous terre, dans des souterrains, des caves voûtées, des sites archéologiques entre Namur et Bruxelles.

19 images L’insolite Musée des égouts : Une expérience inédite au cœur même des entrailles de Bruxelles © Tous droits réservés

1/ A la découverte des grands souterrains de la Citadelle de Namur Une visite immersive dans l’histoire de la Citadelle Découvrez-en 500 mètres restaurés à travers une visite guidée immersive qui vous plongera au cœur de l’histoire de la Citadelle en son et lumière. Tout au long du parcours, des animations en 3d, des projections et des effets sonores viendront renforcer et illustrer les commentaires et anecdotes du guide. En inspectant la Citadelle de Namur, Napoléon l’aurait qualifiée de " termitière de l’Europe " en raison de son important réseau de souterrains. Le port du masque est obligatoire (dès 12 ans) lors de toutes les visites guidées, dans le Centre du Visiteur et le train touristique.

L’accès aux visites se fait uniquement sur réservation au préalable via le site Internet de la Citadelle. Contact : Citadelle de Namur Facebook

19 images L’atelier de la parfumerie Guy Delforge © Tous droits réservés L’atelier de la parfumerie Guy Delforge © Tous droits réservés

2/ Un parcours souterrain inédit pour découvrir les secrets de la fabrication du parfum La parfumerie Guy Delforge Les sous-sols de la Citadelle de Namur recèlent d’autres secrets : la Parfumerie Guy Delforge, entreprise artisanale, utilisant des produits naturels, s’y est installée depuis une trentaine d’années et accueille les visiteurs sur demande. Au cœur de la Citadelle de Namur, l’atelier de Parfumerie Delforge est un lieu exceptionnel en Belgique où s’élaborent les différentes phases de création et de réalisation d’un parfum. Les huiles essentielles de fruits, fleurs, bois et épices attendent au cœur de l’Atelier. Tout le savoir-faire de la parfumerie Guy Delforge tient dans la subtilité de leurs associations et combinaisons, aux secrets bien gardés. Un atelier de conception, de création et de fabrication de parfums, unique en Belgique https://www.delforge.com/ Facebook

19 images Dans les caves sous la Cathédrale Saint-Aubain, les vins Grafe Lecocq mûrissent en fûts de chêne © Tous droits réservés

19 images L’activité de la maison consiste à élever, en fûts de chêne, des vins d’origine française. © Tous droits réservés Le mûrissement et l’épanouissement des vins s’effectuent en fûts de chêne, jusqu’à 24 mois pour certains crus. © Tous droits réservés

3/ Dans les caves sous la Cathédrale Saint-Aubain Les vins Grafe Lecocq mûrissent en fûts de chêne On ne quitte pas Namur sans faire un détour par les fameuses caves où sont (bien) élevés les vins Grafé-Lecocq, sous la Cathédrale Saint-Aubain. L’activité de la maison consiste à élever, en fûts de chêne, des vins d’origine française. Cela va bien au-delà de la simple distribution de bouteilles, car Grafé Lecocq prend les vins en charge durant cette étape cruciale de leur vie, entre la fin de la vinification et la mise en bouteilles. Le mûrissement et l’épanouissement des vins s’effectuent en fûts de chêne, jusqu’à 24 mois pour certains crus. Contact Facebook

19 images Le Musée des Égouts propose un voyage insolite dans ce que la ville a de plus caché et de nécessaire à son fonctionnement. © Tous droits réservés La visite du musée des égouts de Bruxelles, porte d’Anderlecht, où l’on apprend également tout un chapitre sur le cycle de l’eau en ville. © EDANHIER/ERIC DANHIER Ce musée raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits. © Tous droits réservés

4/L’insolite Musée des égouts Une expérience inédite au cœur même des entrailles de Bruxelles Plus insolite, est la visite du musée des égouts de Bruxelles, porte d’Anderlecht, où l’on apprend également tout un chapitre sur le cycle de l’eau en ville. Le Musée des Égouts propose un voyage insolite dans ce que la ville a de plus caché et de nécessaire à son fonctionnement. Un musée pas comme les autres, vivant, avec la Senne en vedette. Un réseau d’égouts sous la région bruxelloise compte près de 1900 km de ramifications souterraines. Ce musée raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits. Contact Facebook

19 images Les champignons colonisent les caves des halles d’Anderlecht ! © Tous droits réservés

5/Les champignons colonisent les caves des halles d’Anderlecht ! Sous de magnifiques voûtes en pierre Situées sous les halles des abattoirs d’Anderlecht, ces caves forment un environnement idéal pour la culture de champignons. Sous ses magnifiques voûtes en pierre, on trouve une température fraîche et constante pour transformer des tonnes de drêches en délicieux shiitakés. Une méthode bruxelloise inédite pour faire pousser des champignons exotiques ! Des jeunes gens très motivés cultivent des champignons d’origine japonaise et quelques herbes aromatiques. Ici aussi des visites de groupe de cette curieuse petite ferme urbaine sont organisées régulièrement. Contact Facebook

19 images Les dendrochronologues vont faire parler les pieux découverts dans le chantier du nouveau palais de justice de Namur. © RTBF – Flou Les trésors que l’on découvre en creusant le sol, c’est toujours une aventure excitante et l’association Achéolo-J propose des stages de fouilles archéologiques © Tous droits réservés

19 images Le Métro de Bruxelles : 90 œuvres au fil des stations © Arkadia Visites guidées pour école et particuliers avec Arkadia © Arkadia

7/ La plus grande galerie d’art souterraine de Belgique Le Métro de Bruxelles : 90 œuvres au fil des stations Et pour terminer cette balade sous-terre, pourquoi pas un petit tour en métro à Bruxelles, où l’on se donne la peine d’admirer la plus grande galerie d’art souterraine avec plus de 90 œuvres au gré de ses stations. Un livre guide invite les voyageurs, passionnés d’art et curieux à aller à la rencontre des nombreuses œuvres qui enrichissent le métro bruxellois, au travers de différents parcours artistiques au gré des lignes qui sillonnent le sous-sol de la capitale. (109 pages). Visites guidées pour école et particuliers avec Arkadia

19 images © Arkadia

Les Ambassadeurs : Spéciale "Souterrains" A voir ce samedi 1er mai 2021, vers 13h35, sur La Une et sur Auvio (Emission réalisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au moment de l’enregistrement.)

Plus de bons plans " tourisme, patrimoine, nature " sur le site internet de VisitWallonia