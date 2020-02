6 hébergements pour fêter l'amour en Belgique

Le Domaine du Château de Freux : un lieu magique pour observer les animaux de nos forêts - Les... Au Domaine du Château de Freux (Libramont), vous pouvez vivre une expérience unique dans des logements à la fois originaux et confortables. Installées à l'orée de la forêt, les Sphairs (tentes rondes avec vue panoramique) offrent une vue imprenable sur un beau ciel étoilé dans la campagne ardennaise. Un lieu magique pour voir les animaux de nos forêts et même le plus noble d’entre eux, le cerf…