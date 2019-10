Idéal pour les vacances de Toussaint : 4 idées d'excursion sympa autour de Coo

En profitant d’un superbe panorama sur la Haute Ardenne, le Val de Wanne est un endroit où on pratique un nombre incalculable d’activités, des plus générales aux plus insolites : VTT, kayaks, golf champêtre, tubing, devalkart, go-kart, mais aussi du ski et de la luge (quand la météo le permet !). Dans le chalet du Val de Wanne, vous pouvez vous réchauffer près d'un feu et une boisson chaude. - © Tous droits réservés