4 musées originaux à Herstal

Avez-vous déjà entendu parler du musée de l'éphémère ou du musée de la fraise ? Focus sur 4 musées hors du commun à Herstal.

Le Motorium Saroléa - © Tous droits réservés Musée du Motorium Saroléa Saroléa est une ancienne marque de motocyclettes fabriquées à Herstal. L'entreprise fut fondée par Matthias Joseph Saroléa en 1850. Saroléa fabriqua d'abord des pièces d'armes à feu, des vélos avant de fabriquer des motocyclettes à partir de 1900. Depuis 1998, les bâtiments hébergent les activités de l’AIGS, une ASBL à vocation sociale, dans le Motorium Saroléa, ainsi qu'un petit musée retraçant l'histoire sociale ouvrière en Belgique. Outre la visite guidée (et théâtralisée) du musée, d'autres activités pédagogiques y sont organisées : balade guidée sur les terrils, jeux éducatifs, recherche d’informations. Rue Saint-Lambert 84 - 4040 Herstal Tél : 04/248 48 17 http://www.motorium-sarolea.be

Vottem était autrefois une localité où l'on venait de partout pour y acheter les fraises cultivées dans les jardins vottemois. - © Tous droits réservés Musée de la Fraise et de la Vie d'antan de Vottem Ce charmant petit musée campagnard a été créé en 2006 par deux amoureux du terroir. Vottem était autrefois une localité où l'on venait de partout pour y acheter les fraises cultivées dans les jardins vottemois. Dans les salles du musée sont présentés des souvenirs illustrant la culture de la fraise, la culture maraîchère et l'agriculture. Dans la cuisine ancienne, reconstituée, vous revivrez le temps passé et y découvrirez une foule d'objets de la vie d'antan. Un cocktail au nom enchanteur de "La Merveilleuse" (à base de vin blanc et liqueur de fraise) ainsi que "Le Fraisier", breuvage à base de pèket et de liqueur de fraise, sont à déguster au musée. Le musée est installé dans l'ancienne maison communale de Vottem. Son accessibilité est aisée par les bus 71, 71 et 24 et, pour les automobilistes, un vaste parking est disponible. On y organise des dégustations et des visites guidées gratuites (prévoir au moins 1 h 30) pour des groupes d'au moins cinq personnes, sur rendez-vous Place Gilles Gérard, 39. Tél : 04 264 04 99 https://www.herstal.be/loisirs/culture/autres_lieux_culturels/musee-de-la-fraise

Le Musée de la ville de Herstal est logé dans une demeure à l’architecture mosane construite en 1664 et classée - © Tous droits réservés Musée de Herstal et ses trésors de l'époque de Charlemagne Le Musée de la ville de Herstal est logé dans une demeure à l’architecture mosane construite en 1664 et classée intégralement depuis le début du XXe siècle. Vous pourrez y voir une collection riche et variée racontant l’histoire de la cité du fer et du charbon depuis ses origines préhistoriques. Une belle place est faite aux Pépinides, et en particulier à Charlemagne et l’époque carolingienne, qui ont fait de Herstal un centre politique de premier ordre, à l’aube de l’empire carolingien. Place Licourt, 45 – 4040 Herstal Tél : 04 256 87 90 https://www.herstal.be/ma-ville/services-communaux/musee

Situé à l'arrière du nouvel Hôtel de Ville, cette ancienne friche industrielle est désormais le premier musée wallon dédié à l'écologie urbaine : le Musée de l'Ephémère. - © Tous droits réservés Musée de l’éphémère Situé à l'arrière du nouvel Hôtel de Ville, cette ancienne friche industrielle est désormais le premier musée wallon dédié à l'écologie urbaine : le Musée de l'Ephémère. C’est un lieu de détente, d’échange et d’apprentissage qui a été pensé par l’ASBL Natagora qui met en place des initiatives pour la sauvegarde de l’environnement. Le Musée de l’éphémère est géré par l’artiste Werner Moron, "sculpteur de biotopes". Il a conçu un grand parc paysager en 8 zones favorisant la biodiversité, où ont été plantées des essences différentes : milieu humide ou sec, petite mare, milieu ombragé ou ensoleillé, sols pauvres et riches. Un peu partout, des grands bancs de pierre ou de bois inciteront au repos et à l’échange. Un endroit du site du site est dédié aux hôtels à insectes, et autre est un potager urbain, le lieu invite à la réflexion et à la découverte. Il est ouvert toute l’année. http://musee-ephemere-herstal.be/

A découvrir dans les environs La Fabrik. Un bel exemple de reconversion d'un site industriel - © Tous droits réservés La Fabrik Un bel exemple de reconversion d'un site industriel : l'ancienne usine des ACEC Ateliers de construction électrique de Charleroi. On y découvre aujourd’hui la Fabrik. La Fabrik, un ensemble d'anciens bâtiments industriels transformés en " espaces events ", répartis en 6 espaces et sur 2 niveaux. Le site est facile d'accès et présente une surface de 20.000m² indoor et outdoor. La Fabrik se veut un espace de rencontres, de relations humaines et de découvertes artistiques et culturelles. 79 Rue Pierre-Joseph Antoine 4040 Hertal Tél : 04/2400650 http://lafabrik.be