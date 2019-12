2 km de féerie au Marché de Noël d'Amiens, si proche de la frontière belge

Le Marché de Noël d'Amiens: 2km de féerie - © Tous droits réservés

Des animations dignes d'un conte

Amoureux de patins, rassurez-vous, la patinoire de 300 m² revient sur la place Gambetta, dans le nouveau village montagne qui sent bon la station de ski. Dix joyeux manèges vont également vous faire tourner la tête, dont la fameuse Grande Roue nichée au pied de la Tour Perret. Mention spéciale pour les deux sublimes parades de Noël inspirées sur le thème de la fantaisie et de la lumière. Côté kids friendly : les spectacles de marionnettes, les ateliers de lutins dédiés aux loisirs créatifs et la rencontre avec le Père Noël devraient faire briller les yeux...