2 balades d'automne originales : la route du tabac et le point de vue du "Jambon" de la Semois

La Route du tabac guide le touriste sur les traces d’un patrimoine exceptionnel, dans la vallée de la Semois, entre Vresse et Bouillon. ​​​​​​​

La culture du tabac s’est développée dans la région vers 1850. Aujourd’hui, elle a pratiquement disparu. La création de cette route permet de conserver dans la mémoire collective le souvenir de cette culture rare et florissante qui a rythmé pendant plus d’un siècle la vie des hommes et les paysages de la région.