12 adresses incontournables au fil de l'Amblève, autour de Coo, Remouchamps et Trois-Ponts

A travers prés et forêts entre Trois-Ponts et Remouchamps, l’Amblève vous révèle ses secrets.

Les bon plans PATRIMOINE : Le musée de Wanne consacré à la géologie et à l’archéologie locales mais aussi à la nature et aux anciens métiers ruraux.

Les bons plans DÉCOUVERTES ---> Au pied de la cascade de Coo, le parc d’attractions Plopsa Coo intègre ses attractions dans le paysage en veillant à ne pas dénaturer le cadre. Le Val de Wanne est la piste de ski alpin la plus longue de Belgique (1 km) et près de 100 mètres de dénivelé située à une altitude de 480m. Visite exceptionnelle de la centrale hydroélectrique de Coo unique en son genre !

RECETTE & PRODUITS DU TERROIR---> L'Hôtel restaurant du Val vous accueille sur le site remarquable de la cascade de Coo. A Remouchamps, à quelques pas des célèbres grottes, venez découvrir le plus vieil hôtel de Belgique : depuis 1768, 8 générations se sont succédées afin de perpétuer la tradition de l'Hôtel-Restaurant Bonhomme.

Les grottes de Remouchamps visitées par les touristes depuis 1828. Le moment le plus charmeur de la visite est le retour en barque.

OU DORMIR ?

Le Château de Wanne est un endroit convivial situé entre Trois-Ponts, Stavelot et Vielsalm - © Tous droits réservés

Gîte Kaleo Wanne

Reconnue comme Organisation de Jeunesse et de Tourisme Social depuis de nombreuses années, l’ASBL Kaleo accueille des individuels mais également des groupes de tous les horizons. Une multitude de loisirs actifs sont proposés à proximité du gîte et les programmes de séjours scolaires sont conçus pour aider les jeunes à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.

Adresse : Wanne 21, 4980 Trois-Ponts

Téléphone : 080 86 31 06

https://www.kaleo-asbl.be/fr/

https://www.facebook.com/chateaudewanne/