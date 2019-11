12 adresses qui valent le détour pour visiter Soignies, cité millénaire

Ce n’est plus un secret pour personne, Soignies est une destination de choix pour les amateurs de belles et vieilles pierres. Son centre historique préservé, sa Collégiale de style roman, ses remparts et ses maisons aux façades millésimées. Ici, tout tourne autour de la pierre bleue qui y est extraite depuis des centaines d’années et qu’on retrouve au détour de chaque rue et ruelle. Entité rurale, Soignies est également riche de châteaux, de fermes et de paysages champêtres qui en font un lieu de promenade idéal.

Tous les bons plans pour découvrir Soignies CLIQUEZ CI DESSOUS pour faire le plein de bonnes adresses ! Les bons plans DÉCOUVERTES ---> Visite guidée des carrières de pierre bleue et découverte du Pôle de la pierre, le centre de formation aux métiers de la pierre

Les bons plans PATRIMOINE ---> Au bord d’un parc à l’anglaise, le Château de Louvignies (XIXème siècle) raconte la vie quotidienne de la Belle Epoque : d e la chambre à repasser avec sa calandreuse en bois, jusqu’à la cuisine avec sa batterie de casseroles en cuivre, ses moules à gâteaux et son fourneau imposant, en passant par la grande salle à manger, tout est resté en place. L'imposante Collégiale Saint-Vincent, de style roman primitif, ses hautes murailles en moellons patinés et ses deux tours massives surmontées de flèches altières.

RECETTE & PRODUITS DU TERROIR---> Au Château de Louvignies , Jean-philippe Watteyne va cuisiner sur un vieux fourneau remis en état de marche. Au menu, une recette ancestrale, avec de savoureux produits de la Ferme de la Coulbrie, le Jardin de Ginday, la Ferme "Le Bailli" et la Chocolaterie "Au Manon d’Hor

Où dormir ? Située dans l’entité de Soignies,, cette magnifique bâtisse du 18ème, entièrement rénovée, vous accueille dans une ambiance familiale, calme et décontractée - © Tous droits réservés Des chambres certifiée 4 épis: confortables, de style cosy et entièrement équipées. - © Tous droits réservés Le Relais de la Motte Située dans l’entité de Soignies, à l’entrée du village de Thieusies, cette magnifique bâtisse du 18ème, entièrement rénovée, vous accueille dans une ambiance familiale, calme et décontractée. Une terrasse, bordée d’un immense jardin, des chambres certifiée 4 épis: confortables, de style cosy et entièrement équipées. Rue de la Motte, 17 - 7061 Thieusies Tél: +32 (0)471 37 94 64 www.relais-motte.be et aussi Casteau Resort Hotel L'Hôtel & Aparthotel Casteau Mons est idéalement situé dans un environnement calme et verdoyant, à 7 km du centre de Mons, 2 km du SHAPE, et à 5 km des axes principaux. L'hôtel dispose de 58 chambres offrant un confort 4 étoiles et de 32 aparthotels de 40 à 50m² avec living et kitchenette, une chambre à grand lit double, ou 2 lits séparés, un divan-lit, une salle-de-bain avec toilette, le tout complètement équipé. Chaussée de Bruxelles 38 - 7061 Casteau Tél: +32 (0)65 32 04 00 http://www.hotelcasteauresortmons.be/fr/

A ne pas manquer Simpélourd est le personnage central d'une fête folklorique se déroulant à Soignies. À l'origine, on trouverait un homme trompé par sa femme qui fit l'objet des moqueries des habitants au cours du 18e siècle. Ceux-ci le surnommèrent Simpélourd, contraction de "simple" et de "lourd". - © Tous droits réservés Cortège folklorique de la Simpélourd C’est la veille du 3ème dimanche d’octobre que débutent les festivités de la Simpélourd. Des fanfares, des gilles et bien d’autres groupes folkloriques ainsi que les géants Dudule et Joséphine accompagnés de leur fille Charlotte, escortent Simpélourd à travers la ville pour le mener ensuite au balcon de l’Hôtel de Ville. A l’occasion de ce week-end de fête, métiers forains s’installent sur les places Verte et Van Zeeland pour une kermesse qui ravit petits et grands. Chaque veille du 3ème dimanche d’octobre dès 19H30 (départ de la gare) Pentecôte : Tour Saint Vincent et Procession historique Le lundi de Pentecôte est un grand jour à Soignies, marqué par le Tour Saint-Vincent et sa procession historique. Cette marche de prières autour de la ville date de 1262 et son itinéraire couvre un peu plus de 10 km. Dès 6h00, les châsses sont portées et escortées par les confrères de saint Vincent et les pèlerins, de chapelle en chapelle. Dès la fin du Grand Tour débute la procession historique qui solennise la rentrée des saintes reliques dans la ville. Devant un public nombreux se déploie une fresque historique forte d’un millier de figurants, dont 15 groupes musicaux et une centaine de cavaliers. Un moment fort à ne pas manquer ! Chaque lundi de Pentecôte

Depuis 70 ans, Soignies s’anime chaque dernier dimanche de juin à l’occasion de la Foire agricole. - © Tous droits réservés Foire agricole de Soignies Depuis 70 ans, Soignies s’anime chaque dernier dimanche de juin à l’occasion de la Foire agricole. Cette journée du monde agricole est aujourd’hui devenue une sortie familiale incontournable. Dès 9H00, un marché fermier est organisé. Des concours de bovins, de porcs et de chevaux suivent ensuite. Une restauration " Blanc Bleu Belge " a lieu sous chapiteau à 12H00. Chaque dernier dimanche de juin dès 9H00

Comment s'y rendre ? En voiture - la E19 Paris-Bruxelles, sortie " Soignies-Ecaussinnes ", vers la 501 et puis la N57 - la E42-E19 Paris-Liège, sortie 23 Ath-SHAPE, en direction de Soignies N6 En train La gare de Soignies est desservie par la ligne Mons/Bruxelles.

Les contacts touristiques L'Hôtel de Ville de Soignies - © Picasa Office communal du Tourisme Rue du Lombard, 2 – 7060 Soignies 067/34 73 76 tourisme@soignies.be www.soignies.be https://www.facebook.com/Office-communal-du-Tourisme-de-la-Ville-de-Soignies-961355027301931/ Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h15 (Du week-end de la Pentecôte aux journées du Patrimoine, également ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 18h)