12 adresses de charme pour visiter Vresse-Sur-Semois en mystérieuse Ardenne namuroise

A quelques encablures de Bouillon, Vresse-sur-Semois en Ardenne Namuroise. Une région aux 2 visages puisqu’elle combine le charme de la Semois à la profondeur et aux mystères de la forêt, qui couvre plus de 60% du territoire de la commune. Parmi les 12 villages de Vresse-sur-Semois, Laforêt, un des plus beaux villages de Wallonie, avec ses vieux hangars à tabac et ses magnifiques maisons en pierres du pays. Les réalisateurs de la série télé "Ennemi Public" de la RTBF ont choisi Vresse-sur-Semois pour la beauté de ses décors naturels et "son ardennitude".

Tous les bons plans pour découvrir Vresse-Sur-Semois La Route du tabac, mémoire de la Semois. Sur les traces d’un patrimoine exceptionnel, entre Vresse et Bouillon. - © Tous droits réservés CLIQUEZ CI DESSOUS pour faire le plein de bonnes adresses ! Les bons plans DÉCOUVERTES ---> Le Bison ranch d'Orchimont et sa vie western . A visiter : le village indien, la rue western, la plaine et le troupeau de bisons américains à bord d’un chariot. Possibilité de déguster et d’acheter de la viande de bison sur place

Les bons plans PATRIMOINE ---> Plongée sous terre au coeur d'une ancienne ardoisière de la Vallée de la Semois et aussi " L’école de Vresse ", qui a rassemblé des peintres de la région, dont Albert Raty

RECETTE & PRODUITS DU TERROIR---> Selle d’agneau rôti à l’Ofyr , accompagné d'aubergines farcies au fromage de brebis et aux pistaches grillées. Les produits du terroir : les colis de viande de la Ferme des Crutins à Sugny. La Boulangerie Delogne , l’un des lieux de tournage de la série " Ennemi Public ". Le four à pain d’Orchimont

Les bons plans BALADES-NATURE---> 2 balades originales : la route du tabac et le point de vue du Jambon de la Semois. Et aussi le pont éphémère que l’on monte à Laforêt, l'un des plus beaux villages de Wallonie

Où dormir ? Gîte à la ferme très bien équipé et situé en pleine nature. - © Tous droits réservés Le Gîte de Conrad Un gîte de grande capacité pour une trentaine de personnes. Gîte à la ferme très bien équipé et situé en pleine nature. A découvrir pour petits et grands: le golf champêtre, un circuit de 2.5 km qui vous emmènera à travers les prairies de la ferme! Parcours de 10 trous munis d’une crosse et d’une balle par personne ou équipe. Gîte de la Ferme de Conrad Hameau de Conrad, 24 5550 Vresse-sur-Semois 0474 / 97 07 54 et 061 / 50 17 87 http://www.fermedeconrad.net/ https://www.facebook.com/FermedeConrad/

A ne pas manquer Léon Frédéric est l'un des grands peintres belges de la fin du 19e, début du 20e siècle. Amoureux de Nafraiture, il y effectuera de nombreux séjours pendant 40 ans, au cours desquels il peindra les habitants et les paysages - © Tous droits réservés Exposition consacrée à Léon Frederic et Nafraiture au Centre d’Interprétation d’Art de Vresse l Les après-midis et les weekends de décembre et janvier prochains ! Une exposition qui reprend une trentaine d’œuvres issues de collections privées. De nombreuses toiles évoquent Nafraiture et la Semois, le monde rural. A noter dans votre agenda : une grande rétrospective Albert Raty est en préparation à Vresse, à l’occasion du 50ème anniversaire de la mort du peintre. https://www.facebook.com/centre.art.vresse/

Une descente en kayak sur la Semois ! C’est un incontournable - © Tous droits réservés Une descente en kayak sur la Semois ! C’est un incontournable lorsque la météo le permet ! Ils sont plusieurs à proposer de la location de kayaks dans la région, vous avez le choix ! Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on ne peut pas faire ça toute l’année, mais bien de mars à novembre, selon certains horaires de navigation, entre 9h30 et 19h, selon certains itinéraires aussi, et de point d’embarquement et de débarquement balisés. Il est conseillé de réserver votre kayak et de téléphoner avant votre venue pour vérifier le niveau de la Semois La Fête du Bois à Sugny Tous les ans, le 2ème weekend du mois d’août. Animations diverses sur le thème du bois : concours de bûcheronnage, de sculptures sur bois à la tronçonneuse, rassemblement de vieux tracteurs. Sugny, c’est dans le sud de la commune de Vresse !

La fête du bois à Sugny - © Tous droits réservés

Comment s'y rendre ? De Namur et de Bruxelles : via l’E411 Namur-Luxembourg, sortie 23 direction Wellin. De Charleroi : via Philippeville, Givet, Beauraing et Gedinne. De Mons : via Philippeville, Couvin et Charleville-Mézières.

Les contacts touristiques Le centre de Vresse-sur-Semois composée de la maison communale, de la maison du tourisme et du centre d’interprétation de l’école de Vresse-sur-Semois - © Tous droits réservés Centre Touristique et Culturel de Vresse Rue Albert Raty, 83 5550 Vresse-sur-Semois

061 / 29 28 27

http://tourisme.vresse-sur-semois.be/ www.facebook.com/bouillonenardenne/