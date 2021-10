Jean-Luc Reichmann accueille Elsa pour la saison 9 de Léo Mattéï

Tellement Heureux‼️…Un VRAI Grand BONHEUR et une TRÈS Grande FIERTÉ pour moi de vous annoncer l’arrivée d’ELSA dans la saison 9 de Léo Mattéï. Bonne journée à Tousss

Suite au succès qu’a rencontré la saison précédente, la prochaine saison, qui sortira en 2022, recevra la chanteuse et actrice française Elsa pour accompagner Jean-Luc Reichmann dans ses aventures. L’interprète du policier qui est également le coproducteur de la série a d’ailleurs confié dans Télé Z que la saison 9 de Leo Mattei était en cours de développement :

"On essaie de travailler dans l’anticipation : comment surprendre le téléspectateur, être au plus proche de ses interrogations… On doit toujours avoir un coup d’avance".

Il a également confié lors d’une interview à TF1pro :

Je prends conscience de la chance que j’ai de pouvoir continuer à jouer Léo Mattei, brigade des mineurs. Le monde de la télé est éphémère et chaque petit bonheur doit se déguster au moment présent. J’ai cette chance d’allier mes projets personnels avec Léo Mattéï et je suis vraiment très fier de pouvoir continuer à faire ce que j’aime avec ceux que j’aime !

Léo Mattéi sera donc de retour pour une nouvelle saison dans le courant de l’année prochaine. À voir prochainement sur La Une.

En attendant cela, vous pouvez découvrir les saisons précédentes quand vous voulez sur Auvio. Alors mettez-vous vite à jour avant la prochaine saison !