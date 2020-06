Dans le cadre des commémorations de la bataille de Waterloo, Patrick Weber raconte dans Le "Temps d'une Histoire" la bataille qui a changé l'Histoire. Réalisé par Hugues Lanneau ("Modus Operandi") et construit comme un véritable thriller

Le 19 juin 1815 est une date terrible. C'est ce jour-là, en Belgique, que vient de se jouer le destin de l'Europe. Napoléon termine son règne dans le sang et la défaite. Le stratège impitoyable semble même n'avoir pas compris la raison de sa déroute. Patrick Weber raconte dans Le Temps d'une Histoire la bataille qui a changé l'Histoire et il pose une question délicate : comment ont réagi les Belges qui se sont retrouvés dans deux camps opposés ?

Heure par heure, Waterloo, l'ultime bataille décrit les rebondissements de la bataille, vécus par plusieurs protagonistes : Napoléon, Wellington, des soldats des deux camps.. En s'appuyant sur les témoignages écrits des combattants, ce docu-fiction décrit le vécu de la bataille sans artifices romantiques, les enjeux tactiques et stratégiques, les retournements du sort, la défaite de Napoléon. Le film recourt notamment à une captation à dix caméras réalisée lors des reconstitutions de la Bataille de Waterloo en juin 2010, avec la participation de plus de 3.000 figurants en uniformes. Il exploite aussi une iconographie abondante, des interviews de spécialistes sur le terrain, des reconstitutions avec des comédiens, et la maquette d'un passionné anglais qui a fabriqué et peint lui-même 5.000 soldats de plombs.

Waterloo, l'ultime bataille un rendez-vous exceptionnel dans "le temps d'une histoire" le dimanche 21 juin à 22h30, sur La Une.