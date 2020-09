Un docu-fiction sur la construction de l’Opéra Garnier dans "Le Temps d'Une Histoire"

Patrick Weber nous emmène à l'opéra. Célèbre pour son fantôme, l’Opéra Garnier est avant tout le produit d’un chantier titanesque et la vitrine d’une époque, le Second Empire. De 1852 à 1870, ce sont dix-huit années flamboyantes qui ont fait de Paris la capitale de la modernité.

Retour sur une époque faste dans Le Temps d'Une Histoire avec le documentaire Un opéra pour un empire, à 22h25 sur La Une.

Ce documentaire fiction de 90 minutes raconte la formidable aventure de la construction de l’Opéra Garnier, une édification qui dura 14 ans . Tout en plongeant dans ses coulisses, ses rouages et ses légendes, Un opéra pour un empire explique la place particulière qu’il occupait dans ce que Nietzsche a appelé la "civilisation de l’opéra", cet âge d’or de la bourgeoisie fondée sur le paraître et le spectaculaire, qui se mettait alors en place. De l’aveu même de Charles Garnier, l’Opéra dans son ensemble devait servir de scène à la nouvelle élite de l’époque.

À partir du récit de sa construction et des détails architecturaux, le documentaire ouvre aborde des thématiques historiques, sociales, politiques et artistiques traitées à l’image par des tableaux, des photos d’époque, des extraits de films, des animations en 3D et des évocations historiques (fiction). Le doc fait également intervenir des personnes spécialisées dans ces différentes thématiques. Interviewées en studio et in situ, elles guident pas à pas le téléspectateur dans ce bâtiment toujours vivant et plein d’anecdotes. Tout au long du récit, on retrouve aussi le mythe du fantôme, inventé de toutes pièces par le romancier Gaston Leroux, et si bien intégré au monument qu’il en reste encore aujourd’hui LE symbole et une importante clef de compréhension. Enfin, la musique et le ballet sont présents dans ce documentaire, sous la forme d’extraits musicaux et de captations de spectacles lyriques.

