Sur les traces d'Arletty et de son amant Hans-Jürgen Soehring

Dans "le Temps d'une histoire" Patrick Weber se plonge dans la correspondance de la célèbre actrice Arletty et de son amant Hans-Jürgen Soehring, un officier allemand avec le documentaire "Arletty - Soehring : Hélas, je t'aime". Leurs lettres enflammées témoignent de l'intensité de leur liaison et nous immergent dans un milieu mondain, sous occupation, et aux fortes affinités pour une droite populaire extrême.

La célèbre actrice Arletty dont les répliques dans Hôtel du nord étaient devenues légendaires à la fin des années 30 poursuit une brillante carrière durant la guerre et l’Occupation Allemande. Marcel Carné et Jacques Prévert font d’elle la principale vedette féminine de Les Visiteur du soir et Les Enfant du paradis. Ces deux films sont encore considérés comme des chefs-d’œuvre du cinéma français.

Cependant, à la même période, Arletty partage sa vie avec un officier Allemand, Hans-Jürgen Soehring, dont elle est éperdument amoureuse. Cette liaison, acceptée dans les milieux de la collaboration et de la vie mondaine, scandalise les opinions réfractaires à l’oppression allemande.

À la Libération Arletty est mise en et sa carrière est brisée. Elle retrouvera plus tard une place importante dans l’univers du cinéma et du théâtre et reprendra sa liaison avec Soehring qui a survécu à la destruction de l’Allemagne. Des lettres échangées entre les amants ont permis de reconstituer l’histoire de leur liaison.

Une réalisation de Frédéric Mitterand à voir dans "Le temps d'une histoire" le vendredi 11 septembre à 22h40 sur la Une.