Soirées exceptionnelles : Les Reines des Belges dans "Le temps d'une histoire"

Patrick Weber remonte le temps pour proposer 2 soirées exceptionnelles sur les 7 Reines de Belgique (les vendredi 18/12 et samedi 19/12 à 20h50). 7 vies qui ne ressemblent en rien aux fables de notre enfance.

Quelle petite fille n’a pas rêvé un jour d’être une princesse ? De revêtir des bijoux légendaires ? De parcourir le monde au bras de celui qui deviendra roi de son cœur et de son pays ? Mais être la Reine ne ressemble plus aux contes édulcorés qui ont bercé notre enfance. Faire un mariage d’amour, vivre libre et heureuse, disposer d’un beau château : aucune des Reines des Belges n’a vécu cette fable. D’ailleurs, cela n’a jamais véritablement existé. Car être l’épouse du roi, ce n’est pas cela.

Depuis 1832, sept reines se sont succédées. D’abord, des romantiques mariées de force, des amazones victimes des rouages politiques. Puis, des femmes modernes, révélées par l’histoire - parfois brisées par le destin. Des reines malmenées par la pression médiatique, érigées en vedettes malgré elles. A-t-on seulement idée du poids d’une telle fonction, et de la tradition ? Une épouse du roi peut-elle briller autrement que par sa beauté et sa charité ? Prisonnière de son temps, une reine peut-elle marquer la société par ses actes ? En retraçant la vie des sept reines des Belges, ce documentaire esquisse des pistes de réponse et d’analyse quant à leur place au coeur d’une société de plus en plus féministe.

Une réalisation de Clément Nourry et Stanislas Berrier à voir dans le "Temps d'une histoire" vendredi 18 et samedi 19 décembre à 20h50 sur la Une

et racontée par Jean-Louis Lahaye