Soirée spéciale sur La Une avec la série "Apocalypse" : Hitler attaque à l'ouest

Patrick Weber nous fixe rendez-vous pour une soirée exceptionnelle avec une nouvelle collection documentaire "Apocalypse" en deux épisodes d’Isabelle Clarke et Daniel Costelle.

10 mai 1940. Hitler attaque à l’Ouest : en Belgique, en Hollande, en France. Hitler va-t-il faire sombrer l’Europe dans l’Apocalypse ?

La Blitzkrieg, la guerre éclair de l’armée nazie avec ses panzers et ses avions, réduit en cendres les campagnes et les villes, de la mer du Nord aux plages de la Manche. À Dunkerque, devenu un goulot d’étranglement pour les forces alliées, la pagaille est insensée : 330 000 soldats britanniques et français parviennent à s’enfuir, sous le feu des Stukas. Alors qu’Hitler entre dans Paris, ses troupes s’apprêtent à envahir la Grande Bretagne et ses avions à déverser un déluge d’acier sur Londres et toute l’Angleter