Soirée événement "Le temps d'une histoire" pour les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale

Dans le cadre des 75 ans de la libération des camps de concentration, La Une diffusera d'abord le film "Black Book" de Paul Verhoeven, un drame de guerre qui met en scène Carice Van Houten dans la peau d’une chanteuse néerlandaise qui parvient à infiltrer le Service des Renseignements allemand.

Ensuite, pour Le temps d'une histoire, Patrick Weber reprend la main et vous présente un documentaire exceptionnel, réalisé en 2019 par Dominique Maestrati, "Par la grâce du diable".

De toutes les familles qui furent déportées dans les camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, seule la famille Ovitz en réchappa sans avoir perdu un des siens. Les Ovitz étaient juifs, originaires de Transylvanie, en Roumanie. Sept d'entre eux, frères et sœurs, souffraient d'une forme spécifique de nanisme. Ils formaient la plus importante famille de lilliputiens d'Europe. Et c'est à ce titre qu'ils devinrent à Auschwitz les cobayes favoris du docteur Josef Mengele. Par la grâce du diable raconte l'histoire de leur destin, ou plus exactement applique à ce destin la question du comment vivre, survivre et revivre ?

Un film à ne pas rater le vendredi 8 mai vers 23h25 sur La Une et sur Auvio dans le cadre du Temps d'une histoire.