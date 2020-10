Rendez-vous au cœur de la cité maya de Tikal dans "Le Temps d'Une Histoire"

Dans Le Temps d'une Histoire, Patrick Weber percera ses secrets dont certains, vous le verrez, sont terrifiants.

Il y a des noms de villes qui évoquent des souvenirs de grandeur, de prestige ou de gloire. On pense à Rome, Athènes, Alexandrie, Byzance ou Persépolis. Certaines évoquent des époques et des civilisations disparues. C'est le cas de Tikal, la belle, la grande, la mystérieuse aussi. Elle fut l'une des plus grandes cités Mayas à son époque, l'égale de mégapoles comme Londres, Paris ou Shangaï aujourd'hui.

"Megapolis, les plus grandes villes de l’Antiquité : Tikal" à voir le vendredi 2 octobre dans "Le temps d'une histoire" à 22h40 sur La Une.

Le programme sera disponible sur Auvio durant 90 jours.