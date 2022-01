Patrick Weber raconte… Les femmes de pouvoir : Jackie Kennedy

Jackie Kennedy : l’ambition, le pouvoir et la mort

Le 22 novembre 1963, des coups de feu éclatent à Dallas. Le président de la première puissance mondiale est mortellement touché. Sa femme est à ses côtés… Son tailleur ensanglanté. Jacqueline devient veuve devant les yeux du monde. Une image qui demeure à jamais attachée à cette femme qui entre dans la légende. Et pourtant, il serait injuste de limiter le destin de Jackie Kennedy-Onassis à ce moment tragique de son histoire. Quelle personnalité ! Quel rapport entretenait-elle avec le pouvoir, l’ambition et la richesse ? Admirée ou conspuée. Jackie sera à jamais un style. Mieux que ça, une icône !

La petite Jacqueline naît le 28 juillet 1929 à Long Island, dans l’État de New York. Fille aînée de John Vernou Bouvier III, un riche agent de change, connu sur la place de Wall Street, et de Janet Norton Lee. Elle a une sœur cadette, Caroline Lee Bouvier, née le 3 mars 1933, connue plus tard sous le nom de Lee Radziwill. Jacqueline Bouvier est d’origine irlandaise et anglaise. Mais elle est surtout fière de ses origines françaises du côté paternel, à quatre générations. Jacqueline appartient à la haute société de la côte Est et elle devient une cavalière accomplie. Elle révèle aussi des talents certains pour l’art : le dessin mais aussi la poésie ou la littérature.

Une jeune fille très bien élevée

Tout cela semble idyllique quand survient la séparation de ses parents en 1936. Il faut dire que le père de Jacqueline est loin d’être fidèle. Et pour ne rien arranger, il a sérieux problème avec l’alcool. Jacqueline fréquente aussi les meilleures écoles mais elle n’est pas seulement une élève privilégiée, c’est aussi une excellente élève ! Jackie part étudier en Europe et en France. A Grenoble puis à la Sorbonne à Paris. Elle loge dans une excellente famille et elle approfondit son apprentissage de la culture française. En rentrant aux USA, elle poursuit son apprentissage des langues : anglais, français, italien, espagnol. Elle comprend qu’elle peut à la fois être charmante et intelligente. Elle prend une résolution : elle ne sera jamais une potiche !

Jackie et JFK : le plus mariage américain

En mai 1952, un journaliste nommé Charles Bartlett organise un dîner. Un simple dîner entre amis. Parmi les invités, la jeune Jacqueline Bouvier remarque un jeune homme charmant nommé John Fitzgerald Kennedy à l’ambition dévorante et qui veut devenir sénateur du Massachusetts. Leur mariage est célébré en 1953. Un mariage ? Oui, mais pas seulement… C’est aussi un formidable show considéré comme l’événement mondain de l’année. Et la cérémonie n’a rien d’intime, 800 personnes se pressent pour l’échange des consentements et 1 000 à la grande réception donnée dans le somptueux domaine du beau-père de Jacqueline. Le couple fait la une des journaux : en termes de communication, c’est une victoire complète ! Pour le grand public qui s’intéresse de plus en plus au couple, tout semble être beau et joli. Un couple de stars politiques engagées dans une formidable ascension. Côté intime, les choses sont très différentes. Jackie comprend rapidement que son époux est loin d’être un homme sage. Il est confronté à de nombreux démons. Il collectionne les maîtresses et il est sujet à son accoutumance aux médicaments.

Jackie décore la Maison Blanche à son goût

En 1957, Jackie connaît l’un des plus beaux jours de sa vie : elle donne naissance à une fille prénommée Caroline. Trois ans plus tard, ce sera la naissance de John Junior. Les naissances n’empêchent pas JFK de poursuivre sa course vers le pouvoir. Il annonce sa candidature en janvier 1960. C’est le début d’une incroyable campagne électorale à travers le pays. Les efforts paient et le 8 novembre 1960, Kennedy gagne de peu face à son concurrent Nixon. Avec l’arrivée des Kennedy, c’est tout un monde qui change ! Certains s’attendent à voir Jackie jouer un rôle politique de premier plan… Mais il n’en est rien ! Elle se fixe comme premier objectif la restauration, la rénovation de la Maison Blanche. Elle n’apprécie pas l’état du palais et veut le transformer. Elle compte aussi l’ouvrir aux artistes et jouer un rôle de mécène. Elle veut aussi transformer cette maison officielle en véritable demeure familiale… Une maison à vivre avec chambres pour les enfants et jardin agréable. Si Jackie ne s’implique pas dans la politique, elle a compris l’importance de l’image. Elle devient une icône, un exemple et de nombreuses femmes commencent à copier son look, sa coiffure et ses choix vestimentaires… Souvent inspirés de la mode de Paris. Et c’est lors des visites officielles que le mythe Jackie se révèle le plus efficace. A travers le monde, tout le monde s’arrache la First Lady ! A l’arrivée du couple présidentiel à Paris le 31 mai 1961, John F. Kennedy déclare : " Je suis l’homme qui a accompagné Jackie Kennedy – et j’ai adoré. " Jackie fait la une de tous les magazines et elle semble recueillir une popularité plus importante en Europe qu’aux Etats-Unis !

JFK, le président infidèle

Mais, une fois de plus, en coulisses la vie intime du couple présidentiel est mouvementée. Le jour du 45e anniversaire de JFK le 29 mai 1962, Marilyn Monroe chante pour le président. Jackie décide de ne pas participer à la cérémonie. Officiellement, Jackie ne témoigne pas de méfiance envers son époux. Ces affaires appartiennent à la sphère privée. Cela fait longtemps qu’elle sait que son couple ne sera jamais parfait. Mais Jackie entend aussi profiter de sa liberté. En 1963, elle reçoit une invitation du richissime armateur grec Aristote Onassis à participer à une croisière. Contre l’avis de son mari, elle accepte. On ne le retrouve en public que lors de l’épisode tragique de l’attentat à Dallas. Une balle atteint le président à la tête. Prise de panique, Jacqueline Kennedy se jette sur la partie arrière du véhicule et un agent de sécurité la force à reprendre sa place. Les images sont terribles… Elles entrent dans l’histoire. La voiture accélère et se dirige vers l’hôpital. Malgré les efforts des médecins, le président est mort. Dans l’avion Air Force One, Lyndon Johnson prête serment comme nouveau président des Etats-Unis. A ses côtés, Jackie porte le tailleur maculé du sang de son époux qu’elle n’a pas voulu enlever. Elle veut montrer aux yeux de tous ce qu’on a fait à JFK !

Un remariage qui fait ne plaît pas à tout le monde

Après la mort de son époux, Jackie n’a que deux semaines pour préparer le déménagement de cette Maison Blanche qu’elle avait tant transformée ! Elle achète un appartement sur la Cinquième Avenue. Une nouvelle vie commence… C’est donc avec étonnement que le public apprend le remariage de Jackie le 20 octobre 1968. Elle convole cette fois avec l’un des hommes les plus riches du monde. Armateur et milliardaire, l’homme qui l’avait invitée en croisière cinq ans auparavant. Jackie devient madame Onassis. Autant le dire… Les jugements sont sévères. On accuse Jackie de rester ambitieuse, d’être assoiffée de richesse et de puissance. On en vient même à la surnommer ‘Jackie O’Onassis s’entend bien avec les enfants de Jackie mais celle-ci entretient des relations exécrables avec les enfants de son époux. Le couple est sur le point de divorcer quand l’armateur meurt en 1975.

La fin d’une icône

Au fil des ans, Jackie est de moins en moins présente sur la scène médiatique. Elle a rencontré un diamantaire d’origine belge Maurice Temelsman avec lequel elle passera le reste de sa vie. Il ne sera pas question de mariage mais d’une relation suivie et moins exposée que les précédentes. En 1994, ion lui détecte un cancer du système lymphatique. Dans un premier temps, elle pense pouvoir vaincre la maladie mais les traitements se révèlent inefficaces. Elle s’éteint dans son sommeil le 19 mai 1994 à l’âge de 64 ans… Et c’est le président Bill Clinton qui prononce son éloge funèbre : " Dieu lui a donné de grands dons, mais lui a aussi imposé beaucoup de souffrances. Elle les a toutes supportées avec dignité " Jackie avait rêvé de toucher les étoiles… Une ambition qui a fait d’elle l’une des femmes les plus célèbres du monde… Mais aussi l’une des figures les plus tragiques du 20e siècle. Vous avez envie de découvrir d’autres histoires ? Comme celles de Sofia Loren ou de Cléopâtre ? Patrick Weber vous raconte d’autres Femmes de Pouvoir

