Patrick Weber raconte… Les femmes de pouvoir : Grace Kelly

Grace Kelly : reine d’Hollywood et princesse de Monaco

En 1955, l’Oscar meilleure actrice est décerné à Grace Kelly. Son rôle dans ‘Une fille de la Province’a convaincu le jury. Pour venir chercher son trophée, elle a choisi une robe blanche aux reflets de satin. De longs gants blancs, peu de bijoux, une coiffure sage. Elle est une star, c’est sûr… Mais elle arbore aussi un port de reine. Grace a conquis Hollywood Elle ne pourrait pas aller plus haut ? Cette histoire n’est pas seulement une histoire d’ambition et un itinéraire de star. L’incroyable destin d’une femme qui a tutoyé les étoiles.

Née le 12 novembre 1929 à Philadelphie, Grace est la fille de John Brendan Kelly, un représentant exemplaire du rêve américain. D’origine irlandaise, l’homme est non seulement devenu un riche entrepreneur que certains surnomment le roi de la brique mais aussi un sportif accompli, champion olympique d’aviron. La mère, Margaret Mayer a des origines wurtembourgeoises. C’est une femme de principe qui prône des méthodes d’éducations très strictes. La petite Grace grandit dans ce milieu à la fois privilégié et codifié où l’on cultive les vertus du travail et de l’effort. Chez les Kelly, chacun connaît le prix du rêve américain et s’accorde à reconnaître les valeurs qui le fondent.

Une éducation de fer

Quand la jeune Grace décide de devenir actrice, ses parents l’encouragent à faire les choses avec sérieux. Elle suit les cours de l’Academy of Dramatics Arts de New-York et elle commence sa carrière dès 1949 à Broadway. En 1954, elle devient l’héroïne de " La Main au Collet " dont certaines scènes sont tournées à Monaco. En 1955, un Oscar récompense son interprétation pour " Une Fille de la Province ". On lui prête des idylles avec Clark Gable, Bary Cooper, William Holden ou Ray Milland. Mais il est bien connu qu’on ne prête qu’aux riches… Portée par la vague de l’âge d’or des studios, Grace Kelly aligne les succès et crève l’écran dans des films aussi fameux que " Le crime était presque parfait ", " Mogambo " ou " Le Train sifflera trois fois. " L’actrice qui fait la une des magazines réussit à ne jamais tomber dans les pièges du scandale. Elle est au sommet de sa gloire quand elle fait la rencontre du prince.

Coup de foudre amoureux ou coup marketing ?

La légende raconte que la rencontre de Rainier et de Grace est l’œuvre conjointe de l’aumônier du palais le père Tucker et du rédacteur en chef de Paris-Match, Gaston Bonheur. L’idée est séduisante puisqu’il s’agit de faire se rencontrer le plus jeune prince régnant d’Europe et une des stars les plus emblématiques du cinéma hollywoodien. Pourtant, le jour de la première rencontre, rien ne se passe comme prévu. Grace est en retard et mal coiffée. Rainier n’est pas plus ponctuel et a failli manquer le rendez-vous. Le prince prend l’initiative de faire découvrir son palais à la jeune Américaine qui est fascinée par la beauté du décor dans lequel évolue ce prince " charming ".

Rainier et Grace : un mariage de conte de fées

En cette belle journée de printemps 1956, Rainier III épouse Mademoiselle Grace Kelly, étoile d’Hollywood. Une nuée de journalistes envahit Monaco dès les premières heures du matin. Certains vont jusqu’à se déguiser en curé pour approcher au plus près les héros du jour. Du côté des invités, la liste évoque davantage un catalogue de la jet-set plutôt qu’un austère recueil du Gotha. Rainier paraît un peu rigide dans son uniforme de colonel des carabiniers. Grace est éblouissante dans une robe en tulle de soie rehaussée de dentelles et de perles. La créatrice de cette robe n’est autre que Helen Rose, la couturière de la MGM, ce qui renforce encore le sentiment de mariage du cinéma et de la monarchie. Grace a beau être habituée au contact du public, elle demeure timide tout au long de la journée. Elle retrouvera la sérénité lorsque le yacht Deo Juvante II prendra la mer pour une croisière éminemment romantique en Méditerranée.

En secret, Grace souffre

En dépit des sourires, les choses ne sont pas aussi simples pour Grace. Son éducation stricte ne l’a pas préparée au poids du protocole. Monaco a beau être une petite principauté, le poids des siècles s’y fait bien sentir ! Rapidement, elle se sent à l’étroit… Elle étouffe. Heureusement, la naissance des enfants donne un nouveau sens à sa vie. Mannequin, actrice, princesse… Elle sera désormais maman. Caroline naît en 1957, Albert en 1958 et Stéphanie en 1965. Et la femme Grace dans tout cela ? Elle rêve de refaire du cinéma mais c’est impossible. L’église, le gouvernement et un mari plus traditionnel qu’il n’y paraît veillent. Elle traverse donc des périodes moins sereines que d’autres. Mais de tout cela, on ne parle pas dans la presse people. Qu’à cela ne tienne, la princesse fait toujours la une des magazines et officiellement, son sourire hollywoodien ne la quitte pas.

L’icône du style

Quand elle est devenue princesse, Grace n’a rien abdiqué de son bon goût. Même si elle a changé de fournisseurs. Elle voue une passion à Marc Bohan, le couturier de la Maison Dior. Elle aime les lignes simples et les tons pastel. Elle a un faible pour les accessoires. Des foulards, des rangs de perles et des gants blancs. Elle lance l’iconique sac Kelly et elle varie les coiffures selon les exigences : chignon, turban… En vérité, c’est la femme la plus élégante de son époque et l’on guette chacune de ses apparitions pour prendre des leçons de style. Qu’il s’agisse du bal de la rose, des visites officielles, de la traditionnelle fête de la Sainte Dévote ou de la fête nationale, elle ne commet jamais de faux pas. Les plus grandes stars se pressent à Monaco qui devient le hot spot de la jetset internationale. Et si tout cela a parfois un petit côté bling-bling et même kitsch, ce n’est pas si grave. La simple apparition de Grace réussit toujours à mettre tout le monde d’accord. C’est elle, la reine de la fête.

La mort et les rumeurs

En cette fin d’été 1982, le conte de fées Hollywood sur Riviera connaît son clap de fin. Il n’y aura pas de happy end… Grace perd la vie sur une route de la Riviera. À l’instar d’autres vedettes prématurément fauchées par le destin, Grace entre dans la légende. Dès lors, la rumeur s’empare du drame. On dit la princesse malheureuse, dépressive, en proie à de mauvaises fréquentations. On affirme qu’elle ne conduit pas au moment de l’accident et l’on fait peser en même temps de lourds soupçons sur sa fille cadette miraculeusement rescapée. Suicide, assassinat, sabotage, chacun y va de sa surenchère sensationnaliste là où il n’y a probablement qu’un trop banal accident de la route. À voix basse, certains se posent une question beaucoup plus pertinente. Monaco peut-il survivre à la mort de l’icône qui l’incarnait le mieux depuis près de trois décennies ? Ceux qui en doutent méconnaissent assurément la formidable aptitude que possède la monarchie à renaître de ses cendres. Et Monaco n’échappe pas à la règle. Rainier III n’a jamais laissé à Grace la possibilité de régner avec lui. L’homme de pouvoir, c’était lui. Mais à sa manière, Grace a réussi à trouver une place à elle. De ses couronnes de stars et de princesse, elle a réussi à se composer une légende à la mesure de ses rêves. Pas sûr que cela aurait suffi à son père exigeant mais il faut reconnaître que cela n’était déjà pas si mal… Vous avez envie de découvrir d’autres histoires ? Comme celles d’Arletty ou de la reine Victoria ? Patrick Weber vous raconte d’autres Femmes de Pouvoir

