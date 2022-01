Patrick Weber raconte… Les femmes de pouvoir : Cléopâtre

Cléopâtre : la Reine du Nil

Elle a été la plus adorée et la plus détestée des femmes de l’histoire. La plus jouée, la plus peinte, la plus sculptée. Une femme ambitieuse dans un monde d’hommes. On croit tout savoir d’elle. Pourtant… Plein de mystères l’entourent ! Tentons de résoudre l’énigme Cléopâtre ? Qui a-t-elle aimé ? Était-elle cruelle ? Comment est-elle morte ?

Nous sommes à Alexandrie, la capitale égyptienne née des conquêtes d’Alexandre le Grand. Au premier siècle avant notre ère règne Ptolémée XII, celui que l’on surnomme le roi ‘aulète’. Aulète, du nom d’une flûte qu’il aime tellement jouer. Son empire s’écroulait et le roi musicien joue de la flûte. Il passe le plus clair de son temps à quémander l’aide des Romains, la superpuissance de l’époque. Parmi ses enfants, il a un fils Ptolémée, il a aussi une fille Cléopâtre qui ne manque pas d’ambition. A la mort de Ptolémée XII, c’est son fils qui monte sur le trône. Il flatte César et fait exécuter Pompée qui s’était réfugié en Egypte.

Cléopâtre séduit César

César est choqué par la fourberie de l’Egyptien et fait la rencontre de sa sœur, la jeune Cléopâtre. La légende raconte qu’elle s’est fait présenter à César, dissimulée dans un tapis. Le maître de Rome est-il séduit ? Toujours est-il qu’il prend fait et cause pour la jeune femme. Cléopâtre devient Cléopâtre VII, reine d’Egypte – philopator – qui aime son père. César a 50 ans et Cléopâtre une vingtaine d’années. Pour la forme, Cléopâtre est sommée d’épouser un autre de ses frères, un autre Ptolémée qui devient XIV mais n’exerce aucun pouvoir.

La ‘catin’du maître de Rome

Dans les faits, Cléopâtre règne et elle compte bien profiter de sa proximité avec César pour accomplir son rêve de grandeur. Son ambition paraît sans limite, elle veut reconquérir la puissance de l’Egypte et rêve d’une alliance avec Rome. César rentre à Rome et il loge sa maîtresse dans l’une de ses villas, située de l’autre côté du Tibre dans un lieu qu’on appelle aujourd’hui le Trastevere. On sait peu de choses du séjour de Cléopâtre à Rome mais une chose est sûre, leur histoire d’amour est très mal vue. Cléopâtre est présentée comme un serpent du Nil, une femme ambitieuse et briseuse de ménage. La catin du maître de Rome. Cléopâtre est un mythe, une légende, une femme aux mille visages. Le problème est que ce sont souvent ses adversaires qui ont écrit son histoire. Ils l’ont salie, calomniée et en ont fait une sorcière ambitieuse. Le principal tort de Cléopâtre, aux yeux des Romains, était peut-être d’être une femme. Et de choisir son destin. La nouvelle de la naissance d’un fils Césarion complique encore la situation de la souveraine.

Marc Antoine sous le charme de Cléopâtre

En -44, César est assassiné et Cléopâtre rentre en Egypte avant d’être capturée par ses ennemis. Une fois revenue au pays, elle fait assassiner son frère Ptolémée XIV qui pourrait devenir un rival dangereux. En plus, la tradition lui impose de régner avec un homme (même si dans son cas, c’est purement théorique) et elle partage désormais son trône avec son fils, Ptolémée XV… Le petit Césarion. A Rome, la situation s’apaise sous la forme d’un nouveau triumvirat… Et dans ce pouvoir partagé à trois, les deux hommes forts sont Octave et Marc Antoine. Ce dernier hérite de l’Orient et est amené à rencontrer Cléopâtre dont il tombe amoureux. Les Romains voient d’un mauvais œil cette nouvelle emprise de Cléopâtre sur un grand homme et chef de guerre. Pour établir un accord politique et familial, Antoine épouse Octavie, la sœur d’Octave. Mais pendant ce temps, Cléopâtre accouche de jumeaux à Alexandrie : Alexandre Hélios (le soleil) et Cléopâtre Séléné (la lune)… Toute son ambition est contenue dans ces noms. Antoine joue sur deux tableaux et c’est un jeu dangereux !

Cléopâtre : trop douée dans un monde d’hommes ?

Mais que lui reproche-t-on vraiment à cette reine ? Son intelligence, c’est sûr… Elle parle sept langues et même l’égyptien alors que ses ancêtres se contentaient de parler grec. Elle aime l’art et la culture mais elle maîtrise aussi à la perfection des anciennes religions de son royaume. Par exemple, elle n’aime rien autant que de se faire représenter comme la déesse Isis. Autre reproche : celui de vouloir régner ! Dans un monde gouverné par les hommes, les Romains ne reconnaissent aux femmes d’autre droit que celui de veiller sur leur maison et d’élever leurs enfants. Au Sénat, les femmes n’ont pas droit de cité.

Morts tragiques sur le Nil

Après une campagne militaire victorieuse en Arménie et en Médie, Marc Antoine célèbre son triomphe non pas à Rome mais à Alexandrie. Sa vie semble être définitivement en Egypte. Pire, le couple commence à attribuer son empire à ses enfants sans tenir compte de Rome. Dès lors, les choses sont claires : Il est considéré comme un ennemi de Rome. La situation devient d’autant plus urgente pour Octave que Marc Antoine continue à jouir de nombreux soutiens au Sénat de Rome. Cette fois, il s’agit d’affronter le camp adverse sur le champ militaire. Une guerre qui s’engage mal pour Marc Antoine. Sans le moindre doute, il est meilleur militaire qu’Octave mais ses hommes se méfient de cette femme qui l’aurait ensorcelé. Une fois de plus, les mêmes accusations reviennent. De son côté, Octave peut s’appuyer sur un officier compétent Agrippa. En septembre – 31, les deux camps s’affrontent et cette fois, la défaite semble inévitable. Comme elle pressent la débâcle, Cléopâtre préfère fuir le combat et sauver ce qui peut encore l’être. Marc Antoine ne croit plus en son étoile. Il s’étourdit dans l’alcool et les fêtes. Et il se suicide alors qu’on lui communique une fake news : la mort de sa maîtresse. La reine est conduite devant Octave et certaines sources affirment qu’elle aurait tenté une ultime manœuvre de séduction… Sans succès cette fois-ci. Tout ce que veut Octave, c’est ramener Cléopâtre à Rome pour figurer, enchaînée, lors de son triomphe. Quelle revanche cela aurait été : la reine qui avait une statue dorée ramenée au rang de prisonnière ou d’esclave ! Laissée seule, Cléopâtre choisit de mourir en se faisant mordre par des serpents.

La reine est devenue un mythe

Cléopâtre a emporté avec elle beaucoup de ses secrets dans sa tombe. Mais son nom a franchi les siècles. Le théâtre, l’opéra, la littérature, la peinture, la BD, le cinéma… Elle a inspiré tous les arts, toutes les formes de création. C’est peut-être la plus grande victoire de cette femme de pouvoir. Une femme dans un monde d’hommes. Une reine plus royale que tous les rois de l’histoire. Vous avez envie de découvrir d’autres histoires ? Comme celles de Victoria d’Angleterre ou de l’impératrice Michiko du Japon ? Patrick Weber vous raconte d’autres Femmes de Pouvoir

