Patrick Weber raconte… Les femmes de pouvoir : Brigitte Macron

Rien ne la prédestinait à occuper la position de Première Dame. Une fonction qui n’en est d’ailleurs pas une… Rien si ce n’est l’amour absolu qu’elle voue à Emmanuel. L’homme pour lequel, elle a osé bouleverser les conventions. Brigitte se moque des commentaires et des attaques. Elle se sait observée et veille à respecter sa sphère privée. Elle sourit et reste polie en toutes circonstances. Mais qu’on ne se s’avise pas à attaquer l’homme de sa vie. Alors, Brigitte peut sortir les griffes. De sa ville d’Amiens à l’Elysée… Qui est vraiment Brigitte Macron ?

Brigitte Trogneux naît en 1953 à Amiens dans une famille de chocolatiers réputée dans la petite ville. Amiens est l’une de ces petites villes de province comme on connaît tant. Trop grande pour être pour être vraiment reconnue mais trop petite pour être anonyme. Le genre de ville où tout se sait mais sans faire de vagues. Une ville où la rumeur peut faire plus mal qu’un coup de poignard. Il suffit qu’elle s’insinue à travers les esprits pour qu’une famille se trouve déshonorée et rejetée de la petite vie sociale.

La famille avait déménagé en Alsace et c’est là qu’elle commence à enseigner le français et le latin. Nouveau changement pour la famille qui reprend la route d’Amiens. Un retour aux sources pour Brigitte qui poursuit sa carrière. A Amiens, elle enseigne le français et le latin. Mais le vrai bouleversement de sa vie ne concerne pas sa vie professionnelle. C’est sur le plan privé que les choses sont sur le point de basculer.

Trois enfants viennent compléter le foyer Auzière-Trogneux : Sébastien, Laurence et Tiphaine. C’est après la naissance de la troisième qu’elle passe le CAPES de lettres modernes . Dès lors, elle n’a plus de doute. Elle décide enfin de suivre sa vocation en devant professeur.

Brigitte a aimé les études. Pour autant, elle ne se dirige pas tout de suite vers l’enseignement. Elle commence par travailler comme attachée de presse dans une chambre de commerce. On est loin de Hugo ou de Stendhal mais elle a une vie à bâtir et une famille à élever.

Leur amour est tellement évident qu’il en devient éclatant. Impossible de dissimuler leur relation ! La différence d’âge de plus de 24 ans provoque un terrible scandale. Voilà que cette ville de province qui pouvait apparaître comme un cocon se transforme en piège. Tout le clan Trogneux est éclaboussé par la relation qui jette l’opprobre sur la respectable famille de chocolatiers. Mais ni Brigitte ni Emmanuel ne sont prêts à renoncer à leur histoire d’amour. Et Brigitte est prête à rompre avec son milieu. Dès lors, le couple n’a pas d’autre choix que celui de rompre les amarres avec cette petite ville qui les a rejetés et poursuivre leur romance à Paris.

Nous sommes durant l’année scolaire 1992/1993. Brigitte anime un atelier de théâtre. Et parmi ses élèves, elle remarque un jeune homme… Il s’appelle Emmanuel et il joue un rôle d’épouvantail dans le spectacle. Plus tard, elle déclarera avoir été subjuguée par son intelligence. Le genre d’élève qui sort du lot. Mais c’est l’année scolaire suivante que tout se noue. Cette fois, il s’agit d’un atelier d’écriture. Et voilà que Brigitte retrouve le jeune Emmanuel et au fil des séances, un autre sentiment se fait jour. Un sentiment sur lequel il est encore impossible de poser un nom.

Brigitte n’a pas que la passion de la littérature. Elle aime aussi le théâtre, un goût qu’elle partage avec ses élèves. Et d’ailleurs, les élèves l’aiment beaucoup ‘Madame Brigitte’. Elle n’a pas son pareil pour communiquer son enthousiasme et l’amour des grands textes. Avec elle, les auteurs deviennent des hommes et des femmes. Des personnages avec des émotions et des sentiments.

A l’époque, Emmanuel Macron qui inspecteur des finances quitte la fonction publique et rejoint la banque Rothschild. Emmanuel est ambitieux. Il s’engage auprès de François Hollande qui remporte l’élection présidentielle. Macron est récompensé et devient secrétaire général adjoint de l’Elysée.

En 2014, il est nommé ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. Cette fois, il apparaît au premier plan et Brigitte ne peut plus se cacher. Elle apparaît à ses côtés lors des dîners officiels et les médias commencent à s’intéresser à cette blonde souriante, à son style et à sa différence d’âge avec son époux. A partir de là, la notoriété des époux est étroitement liée et plus rien ne peut arrêter la machine.

En 2016, il démissionne avec en ligne de mire les élections présidentielles et l’espoir que Hollande ne se présentera pas. Macron fait de la politique mais pas comme tout le monde. On le présente comme le Obama français. Il veut dépasser l’ancien monde et imposer sa candidature.

Le couple devient la coqueluche des médias. Il pose à la une de Paris Match et Brigitte est omniprésente. On s’intéresse à elle mais pas toujours pour les bonnes raisons. Les rumeurs les plus folles commencent à courir sur ce couple pas comme les autres. On parle de la différence d’âge, on l’accuse de détournement de mineur, il est soupçonné d’avoir une double vie. Tout le monde parle mais peu de gens savent, comme c’est souvent le cas. Et quand Emmanuel Macron est élu le 7 mai 2017 président de la république, Brigitte est officiellement la nouvelle Première Dame.