Pas de coups de canons et un anniversaire en toute discrétion pour les 94 ans de la Reine Elisabeth II

Patrick Weber revient sur la souveraineté mythique de cette icône internationale mais surtout sur l’une des périodes critiques de ce règne grâce au documentaire "Elisabeth II, la révolution d’une reine".

On la célèbre aujourd’hui comme une icône unique d’un bout à l’autre de la planète : Elisabeth II, Reine d’Angleterre, solidement assise sur le trône depuis plus de 63 ans. Et pourtant. Au début des années 90, Elisabeth a failli perdre pied. La Reine a traversé une décennie de turbulences inédites : détérioration de l’image de la famille royale avec la crise Charles et Diana, pression populaire contre les privilèges royaux, incendie du château de Windsor… A la mort de la princesse, le peuple a grondé et la monarchie a tremblé. Pour se sortir de ce piège de l’Histoire, sacerdoce et sacrifice, les deux armes favorites de la Reine, se sont révélées insuffisantes. Elisabeth a dû changer, sortir de sa royale distance, quitter son statut de Reine intouchable pour devenir la grand-mère de la nation. C’est le secret du règne le plus long de la monarchie britannique : la révolution d’une Reine.

