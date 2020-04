On lève le voile sur le mystère des reliques de Saint-Pierre

À l'occasion des congés de Pâques, Patrick Weber nous donne rendez-vous après Jésus, cette fois-ci avec Saint-Pierre. Le voile est levé sur les circonstances du décès de l'apôtre grâce à la découverte de mystérieuses urnes funéraires.

Saint-Pierre est le premier des apôtres de Jésus, le gardien des portes du paradis, le fondateur de l'Église chrétienne..Désigné par le Christ lui-même comme son successeur, Pierre deviendra pour l'Église catholique le premier pape de l'histoire. Pourtant, derrière son histoire hors du commun et sa mort atroce (il a été crucifié la tête en bas), de nombreuses énigmes demeurent. Comment est-il mort réellement ? Où son corps a-t-il été enterré ? Est-il même jamais venu à Rome ?

Les mystères qui entourent Saint Pierre trouvent aujourd'hui un rebondissement extraordinaire qui suscite la plus grande émotion dans l'Église romaine. Ces trois dernières années, deux campagnes de fouilles archéologiques ont dévoilé des découvertes inattendues, bousculant les certitudes de la chrétienté. En Israël, les archéologues semblent enfin avoir retrouvé la cité perdue des apôtres et à Rome, deux mystérieuses urnes funéraires du Moyen Âge découvertes dans une modeste église, pourraient remettrent en cause deux millénaires de tradition du Vatican.

