La Tour Eiffel, l'histoire d'un pari impossible

Symbole et monument incontournable de la capitale française, la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus visités au monde. Réalisée en 2 ans, 2 mois et 5 jours, elle fut érigée à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889. Mais pour son inventeur, mener à bien ce projet fou fut loin d’être une évidence. Patrick Weber revient sur cette histoire folle dans "Le Temps d'Une Histoire" avec le documentaire "Tour Eiffel, l'histoire d'un pari impossible".

325 mètres de hauteur pour un poids total de 10.100 tonnes... Plus qu'un monument, la Tour Eiffel est indéniablement le symbole de la capitale de la France et plus globalement d'un pays ! Impossible d'imaginer qu'elle ne fasse pas partie du décor parisien. Derrière ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une évidence, il y a l'histoire d'un combat. Celui de Gustave Eiffel. Difficile aujourd'hui d'imaginer les difficultés rencontrées au 19e siècle par Gustave Eiffel pour l'ériger. Décidé à construire la plus haute tour du monde en plein Paris, l'ingénieur a dû se battre pour l'imposer alors que personne n'en voulait. Jusqu'où est-il allé pour l'édifier ? Pour mener à bien le projet de sa vie, Eiffel a frôlé la banqueroute, a subi le déshonneur et a même risqué la prison. Retour sur l'épopée mouvementée de cet ouvrage métallique.

Rendez-vous le vendredi 27 mars à 22h35 sur La Une dans 'Le temps d'une histoire"