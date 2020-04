Le documentaire "Les mystères de la mort de Jésus" s'interroge sur les circonstances du décès du "fils de Dieu" et décortique le scénario de sa mort tel qu'il est énoncé dans la Bible.

C'est l'un des événements les plus connus de l'Histoire : la crucifixion de Jésus. L'histoire se déroule en Judée, à Jérusalem, à une date incertaine : au mois d'avril de l'an 30 ou 33. 24 heures pendant lesquelles, Jésus, arrêté puis jugé, va se retrouver confronté aux autorités les plus puissantes de la région. 24 heures pendant lesquelles il sera torturé, humilié en public et crucifié. Voilà le scénario tel qu'il est raconté dans la Bible. Pourtant, la mort de Jésus suscite encore bien des interrogations. Pour quelle véritable raison Jésus a-t-il été arrêté et crucifié ? A-t-il aussi réellement porté sa croix avant d'être crucifié ? Enfin, peut-on raisonnablement faire l'hypothèse que Jésus ne soit pas mort sur la croix ? Étape par étape, ce documentaire décrypte la mort de Jésus du point de vue de l'histoire.

