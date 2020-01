Le véritable histoire de la Coccinelle et de son inventeur

Patrick Weber vous emmène à une époque où les voitures étaient réservées aux gens riches et célèbres. Pourtant, Jospeh Ganz a vu en elles une façon de révolutionner la société. Ce dernier était un passionné de voitures, un ingénieur brillant et un journaliste automobile. Il rêvait de créer une petite voiture sûre et abordable pour la classe moyenne. Il était juif. Un détail qui aurait été mineur, s'il n'avait pas vécu dans les années 30 en Allemagne...

Dans sa mission de fabriquer une voiture pour le peuple, Joseph Ganz a trouvé un allié remarquable en Adolf Hitler. Ce politicien fraîchement élu a réussi à faire taire l'industrie automobile sceptique, à faire avancer le vaste projet d'autoroute et à stimuler la recherche d'une "Volkswagen". Mais, une fois bien établi au pouvoir, Hitler a révélé ses véritables tendances fascistes et s'est tourné contre Ganz. Il a menacé sa vie, l'obligeant à fuir.

Pendant ce temps, son invention a été retravaillée et raffinée, jusqu'à ce qu'elle devienne la Volkswagen Beetle, l'une des voitures les plus populaires et les plus réussies de l'histoire. Joseph Ganz est finalement décédé en exil, à des milliers de kilomètres de sa patrie et pratiquement oublié par tous.

Le documentaire offre les témoignages des proches et des admirateurs de Ganz qui se mêlent à l'histoire de la vie de Ganz elle-même. Son lointain parent Lorenz par exemple qui, en tant que fanatique de voitures, suit les traces de son arrière-grand-oncle. Avec l'expert néerlandais Paul Schilperoord, ils partent à la recherche de modèles existants de la voiture Ganz originale et essaient de remettre un modèle fonctionnel sur la route. Nous rencontrons aussi Maja, un autre parent de Ganz, qui a reçu une lettre très touchante de son grand-oncle à sa naissance et dont les mots lui sont restés toute la vie. Ou encore Remy, un artiste conceptuel, qui accède aux archives photos prises par Ganz et essaye de créer une exposition sur le brillant inventeur qui n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il méritait.

